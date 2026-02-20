Non perdere Konyaspor-Galatasaray: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 18:02)

Il 21 febbraio alle 18:00 il Galatasaray ritorna in campo dopo l'impegno europeo. La squadra di Buruk affronterà, in trasferta, il Konyaspor, al quattordicesimo posto nel campionato turco. Scopri come vedere il match di Osimhen e compagni continuando a leggere questo articolo.

Hai tre possibilità per vedere Konyaspor-Galatasaray in streaming gratis

Dove vedere Konyaspor-Galatasaray in diretta TV e streaming gratis — Konyaspor-Galatasaray sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Konyaspor-Galatasaray sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Konyaspor è tra le squadre che ha il trend di risultati peggiori quest'anno nel campionato turco. Infatti, si trova appena sopra la zona retrocessione, appena due punti sopra il terzultimo posto, che provoca la retrocessione nella seconda serie. Nelle ultime cinque partite il Konyaspor ha raccolto solo tre punti, frutto di due sconfitte e ben tre pareggi.

Molto diverso è il momento di forma con cui si presenta il Galatasaray. La formazione di Buruk oltre ad essere al primo posto in campionato ha anche rifilato ben cinque gol alla Juventus, e ha dunque una forza mentale invidiabile in questo momento della stagione. Di certo la squadra di Istanbul è la favorita per la vittoria finale nel match di sabato.

Le probabili formazioni di Konyaspor-Galatasaray — La formazione di casa e la squadra ospite scendono in campo con lo stesso modulo, un 4-2-3-1 con un solo riferimento offensivo a sostegno di un tridente dinamico e frizzante. Il Galatasaray si presenta meglio in questa sfida, forte di una convincente vittoria contro la Juventus ed ha valori tecnici impareggiabili in Turchia.

Konyaspor (4-2-3-1): Gungordu; Jo, Yazgili, Demirbag, Bosluk; Kutlu, Bjorlo; Turuc, Svendsen, Muleka; Kramer

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Bardakci, Sanchez, Elmali; Torreira, Sara; Yilmaz, Icardi, Lang; Osimhen