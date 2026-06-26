Sfida particolare tra il ceco Vit Kopřiva e il britannico Jan Choinski, due giocatori abituati soprattutto alla terra battuta ma chiamati ad adattarsi alla velocità dell’erba di Wimbledon 2026. Il fattore campo potrebbe avere un peso importante, considerando che Choinski conosce bene l’ambiente londinese. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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arriva dopo una buona fase di preparazione sull’erba, dove ha dimostrato di poter competere anche contro giocatori di alto livello. Il ceco resta però un giocatore costruito principalmente sulla, sulla pazienza e sulla capacità di allungare gli scambi: caratteristiche che sull’erba devono essere accompagnate da maggiore aggressività.

Choinski arriva invece con entusiasmo e fiducia grazie a un buon percorso nei tornei britannici. Il suo miglioramento sulle superfici rapide gli ha permesso di ottenere risultati importanti e il pubblico di casa può rappresentare una spinta ulteriore. Il britannico dovrà però evitare di entrare negli scambi lunghi, terreno ideale per Kopřiva.

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