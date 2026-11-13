Kosovo-Israele sarà trasmessa integralmente: ecco il canale televisivo, le opzioni in streaming e le probabili formazioni
Il secondo posto passa anche da Pristina: Kosovo-Israele si disputa sabato 14 novembre 2026 alle 15:00 italiane, allo Stadiumi Fadil Vokrri, nella quinta giornata del Gruppo 3 della Lega B di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
I padroni di casa hanno cinque punti, gli stessi dell’Irlanda, e vogliono arrivare all’ultimo turno con una posizione più favorevole. Israele, ultimo a quota due, può invece agganciare i kosovari vincendo in trasferta. Il precedente dell’andata, terminato senza reti, lascia aperto un confronto nel quale entrambe devono trovare maggiore incisività. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Su quale canale vedere Kosovo-IsraeleKosovo-Israele sarà trasmessa su Sky Sport Max, canale 205, con calcio d’inizio alle 15:00. La telecronaca sarà affidata a Giovanni Cristiano. La programmazione prevede la copertura dell’intero incontro, permettendo agli spettatori di seguire tutti i novanta minuti della sfida di Pristina. Per accedere alla trasmissione è necessario un abbonamento Sky che comprenda il pacchetto sportivo richiesto. L’appuntamento apre il programma del sabato di Nations League e precede gli altri incontri pomeridiani e serali. L’orario indicato è quello italiano, coincidente con l’ora locale del Kosovo.
La diretta sarà disponibile anche su NOW, per gli utenti con Pass Sport attivo. Sarà possibile selezionare Sky Sport Max dall’app sui dispositivi compatibili oppure accedere alla piattaforma attraverso il browser. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go, seguendo la partita da smartphone, tablet o computer con le credenziali del proprio account. La visione dipenderà dai contenuti inclusi nell’abbonamento. Entrambe le soluzioni consentiranno di seguire la stessa trasmissione integrale del canale televisivo, dal calcio d’inizio fino al termine dell’incontro. Su una smart TV compatibile, NOW permetterà inoltre di guardare la partita direttamente attraverso l’app.
Il momento del KosovoIl Kosovo ha aperto il girone nel modo migliore, battendo 1-0 l’Irlanda grazie a un gol nel finale di Vedat Muriqi. Da quel momento, però, la squadra di Franco Foda ha raccolto due punti in tre giornate, rallentando la propria corsa. Alla sconfitta per 3-1 in Austria sono seguiti lo 0-0 contro Israele e l’1-1 casalingo con gli austriaci. Quest’ultimo risultato ha permesso ai kosovari di muovere la classifica contro un avversario impegnativo, mantenendo aperta la possibilità di chiudere al secondo posto.
La sfida di Pristina rappresenta quindi un passaggio importante prima del confronto conclusivo con l’Irlanda. Vincere consentirebbe al Kosovo di presentarsi all’ultima giornata con almeno tre punti di vantaggio su Israele, mentre il margine sugli irlandesi dipenderà dal loro risultato contro l’Austria. Foda cerca soprattutto una squadra capace di accompagnare meglio l’azione offensiva. Muriqi rimane il riferimento centrale, ma per aumentare la pericolosità servirà coinvolgere con continuità anche gli attaccanti esterni.
Il momento di IsraeleIsraele arriva da due pareggi consecutivi, che hanno consentito alla formazione di Ran Ben Simon di sbloccare la classifica dopo le sconfitte contro Austria e Irlanda. Lo 0-0 dell’andata con il Kosovo ha preceduto l’1-1 ottenuto in trasferta contro gli irlandesi. Due risultati che hanno mantenuto la squadra in corsa, pur senza risolvere la necessità di conquistare la prima vittoria nel raggruppamento.
A Pristina gli ospiti possono raggiungere il Kosovo a quota cinque. Per riuscirci servirà però maggiore equilibrio: nelle due trasferte del girone Israele ha sempre segnato, concedendo complessivamente quattro reti. La presenza di Liel Abada e Oscar Gloukh alle spalle della punta può offrire soluzioni tra le linee. Il compito della mediana sarà sostenere il loro lavoro senza lasciare troppo spazio alle ripartenze kosovare.
I duelli che possono cambiare la partitaIl Kosovo potrebbe cercare ampiezza per portare palloni verso Muriqi, sfruttando il sostegno degli esterni di centrocampo. Se Vojvoda e Gallapeni riusciranno ad avanzare, Zhegrova e Zabergja potranno avvicinarsi maggiormente alla punta. Questa scelta richiederà attenzione in caso di perdita del possesso. Abada e Gloukh potrebbero trovare spazio alle spalle dei centrocampisti kosovari, costringendo i difensori a uscire dalla propria posizione. Anche la gestione del risultato avrà un peso. Israele parte con la necessità di recuperare terreno, mentre il Kosovo deve valutare una classifica che lo vede appaiato all’Irlanda: un gol potrebbe modificare rapidamente ritmi, distanze e scelte delle due panchine.
Le probabili formazioni di Kosovo-IsraeleIl Kosovo dovrebbe disporsi con il 3-4-3. Davanti a Saipi, Foda potrebbe proporre Kurtulus, Krasniqi e Raci, con Kurtulus candidato all’esordio. Sulle fasce sono attesi Vojvoda e Gallapeni, mentre Avdullahu e Hodza dovrebbero occupare la zona centrale del centrocampo. In avanti Zhegrova e Zabergja sono i candidati a partire ai lati di Muriqi. Fisnik Asllani rappresenta un’alternativa per il reparto offensivo.
Israele dovrebbe rispondere con il 4-3-2-1. Tzur è atteso tra i pali, protetto dalla linea composta da Feingold, Dasa, Stoinov e Revivo. A centrocampo Gandelman e Azoulay dovrebbero affiancare il capitano Peretz. Più avanti spazio ad Abada e Gloukh, chiamati a collegare la manovra con Turgeman, possibile unico riferimento centrale.
KOSOVO (3-4-3): Saipi; Kurtulus, Krasniqi, Raci; Vojvoda, Avdullahu, Hodza, Gallapeni; Zhegrova, Muriqi, Zabergja. Ct: Foda.
ISRAELE (4-3-2-1): Tzur; Feingold, Dasa, Stoinov, Revivo; Gandelman, Peretz, Azoulay; Abada, Gloukh; Turgeman. Ct: Ben Simon.
Orario e informazioni essenziali di Kosovo-Israele
- Partita: Kosovo-Israele.
- Competizione: UEFA Nations League, Lega B, Gruppo 3, quinta giornata.
- Data: sabato 14 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 15:00 italiane.
- Stadio: Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina.
- Diretta TV: Sky Sport Max, canale 205.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Telecronaca: Giovanni Cristiano.
- Copertura: diretta integrale.
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