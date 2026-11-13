Il secondo posto passa anche da Pristina: Kosovo-Israele si disputa sabato 14 novembre 2026 alle 15:00 italiane, allo Stadiumi Fadil Vokrri, nella quinta giornata del Gruppo 3 della Lega B di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I padroni di casa hanno cinque punti, gli stessi dell’Irlanda, e vogliono arrivare all’ultimo turno con una posizione più favorevole. Israele, ultimo a quota due, può invece agganciare i kosovari vincendo in trasferta. Il precedente dell’andata, terminato senza reti, lascia aperto un confronto nel quale entrambe devono trovare maggiore incisività. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Kosovo-Israele

, con calcio d’inizio alle. La telecronaca sarà affidata a. La programmazione prevede la copertura dell’intero incontro, permettendo agli spettatori di seguire tutti i novanta minuti della sfida di Pristina. Per accedere alla trasmissione è necessario un abbonamento Sky che comprenda il pacchetto sportivo richiesto. L’appuntamento apre il programma del sabato die precede gli altri incontri pomeridiani e serali. L’orario indicato è quello italiano, coincidente con l’ora locale del Kosovo.

La diretta sarà disponibile anche su NOW, per gli utenti con Pass Sport attivo. Sarà possibile selezionare Sky Sport Max dall’app sui dispositivi compatibili oppure accedere alla piattaforma attraverso il browser. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go, seguendo la partita da smartphone, tablet o computer con le credenziali del proprio account. La visione dipenderà dai contenuti inclusi nell’abbonamento. Entrambe le soluzioni consentiranno di seguire la stessa trasmissione integrale del canale televisivo, dal calcio d’inizio fino al termine dell’incontro. Su una smart TV compatibile, NOW permetterà inoltre di guardare la partita direttamente attraverso l’app.

Il momento del Kosovo

Ilha aperto il girone nel modo migliore, battendograzie a un gol nel finale di. Da quel momento, però, la squadra diha raccolto due punti in tre giornate, rallentando la propria corsa. Alla sconfitta persono seguiti loe l’. Quest’ultimo risultato ha permesso ai kosovari di muovere la classifica contro un avversario impegnativo, mantenendo aperta la possibilità di chiudere al secondo posto.

La sfida di Pristina rappresenta quindi un passaggio importante prima del confronto conclusivo con l’Irlanda. Vincere consentirebbe al Kosovo di presentarsi all’ultima giornata con almeno tre punti di vantaggio su Israele, mentre il margine sugli irlandesi dipenderà dal loro risultato contro l’Austria. Foda cerca soprattutto una squadra capace di accompagnare meglio l’azione offensiva. Muriqi rimane il riferimento centrale, ma per aumentare la pericolosità servirà coinvolgere con continuità anche gli attaccanti esterni.

PRISTINA, KOSOVO - 4 OTTOBRE: Konrad Laimer dell’Austria viene contrastato da Edon Zhegrova del Kosovo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Kosovo e Austria al Fadil Vokrri Stadium il 4 ottobre 2026 a Pristina, Kosovo. (Foto di Ferdi Limani/Getty Images)

Il momento di Israele

arriva da, che hanno consentito alla formazione didi sbloccare la classifica dopo le sconfitte contro Austria e Irlanda. Loha preceduto l’. Due risultati che hanno mantenuto la squadra in corsa, pur senza risolvere la necessità di conquistare la prima vittoria nel raggruppamento.

A Pristina gli ospiti possono raggiungere il Kosovo a quota cinque. Per riuscirci servirà però maggiore equilibrio: nelle due trasferte del girone Israele ha sempre segnato, concedendo complessivamente quattro reti. La presenza di Liel Abada e Oscar Gloukh alle spalle della punta può offrire soluzioni tra le linee. Il compito della mediana sarà sostenere il loro lavoro senza lasciare troppo spazio alle ripartenze kosovare.

I duelli che possono cambiare la partita

Le probabili formazioni di Kosovo-Israele

Ilpotrebbe cercare ampiezza per portare palloni verso, sfruttando il sostegno degli esterni di centrocampo. Se Vojvoda e Gallapeni riusciranno ad avanzare, Zhegrova e Zabergja potranno avvicinarsi maggiormente alla punta. Questa scelta richiederà attenzione in caso di perdita del possesso., costringendo i difensori a uscire dalla propria posizione. Anche la gestione del risultato avrà un peso. Israele parte con la necessità di recuperare terreno, mentre il Kosovo deve valutare una classifica che lo vede appaiato all’Irlanda: un gol potrebbe modificare rapidamente ritmi, distanze e scelte delle due panchine.Ildovrebbe disporsi con il. Davanti a, Foda potrebbe proporre, con Kurtulus candidato all’esordio. Sulle fasce sono attesi, mentredovrebbero occupare la zona centrale del centrocampo. In avantisono i candidati a partire ai lati dirappresenta un’alternativa per il reparto offensivo.

Israele dovrebbe rispondere con il 4-3-2-1. Tzur è atteso tra i pali, protetto dalla linea composta da Feingold, Dasa, Stoinov e Revivo. A centrocampo Gandelman e Azoulay dovrebbero affiancare il capitano Peretz. Più avanti spazio ad Abada e Gloukh, chiamati a collegare la manovra con Turgeman, possibile unico riferimento centrale.

KOSOVO (3-4-3): Saipi; Kurtulus, Krasniqi, Raci; Vojvoda, Avdullahu, Hodza, Gallapeni; Zhegrova, Muriqi, Zabergja. Ct: Foda.

ISRAELE (4-3-2-1): Tzur; Feingold, Dasa, Stoinov, Revivo; Gandelman, Peretz, Azoulay; Abada, Gloukh; Turgeman. Ct: Ben Simon.

Orario e informazioni essenziali di Kosovo-Israele