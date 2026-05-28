Il terzo turno del Roland Garros vede Marta Kostyuk affrontare Viktoria Golubic in una sfida che, almeno sulla carta, sembra pendere nettamente dalla parte della tennista ucraina. Kostyuk sta infatti attraversando uno dei momenti migliori della sua carriera e si presenta a Parigi forte di risultati che l'hanno resa una delle giocatrici più brillanti del circuito WTA sulla terra battuta.

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Il momento delle due tenniste

Nel turno precedente, l'ucraina ha lasciato per strada un set, un episodio che ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori dopo settimane caratterizzate da prestazioni quasi impeccabili. Resta però difficile considerarlo un vero segnale di difficoltà, soprattutto alla luce dell'eccezionale continuità mostrata negli ultimi mesi. Kostyuk arriva infatti a questo appuntamento con una striscia aperta di 14 vittorie consecutive, un dato che testimonia il suo straordinario stato di forma.

Durante questo periodo, la giocatrice ucraina è riuscita a conquistare due titoli, confermando una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che mentale. Il suo tennis aggressivo e la fiducia accumulata grazie ai recenti successi la rendono una delle avversarie più temibili del momento, soprattutto sulla superficie che sta esaltando maggiormente le sue qualità.

Viktoria Golubic si presenta invece a questo confronto con il ruolo di outsider. La svizzera proverà a sfruttare la propria esperienza e la capacità di variare il gioco per spezzare il ritmo dell'avversaria, ma dovrà compiere una vera impresa per arginare una Kostyuk che sembra attraversare un periodo di assoluta fiducia. La differenza di classifica e il momento vissuto dalle due tenniste rendono l'ucraina la favorita naturale dell'incontro, anche se nei tornei del Grande Slam le sorprese non sono mai da escludere.

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