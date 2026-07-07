Mercoledì 8 luglio alle 14:30 Jasmine Paolini torna in campo per i quarti di finale di Wimbledon 2026. L'azzurra affronta l'ucraina Marta Kostyuk in una sfida che vale un posto tra le migliori quattro del torneo. Entrambe stanno vivendo un ottimo momento e arrivano all'appuntamento dopo un percorso convincente sui prati londinesi.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Tennis in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitù Palinsesto live disponibile Consulta Vincitù

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del tennis. L'accesso ai servizi e regolato dai termini e condizioni del singolo operatore.

Dove vedere Kostyuk-Paolini in diretta TV e streaming ufficiale

La sfida tra Marta Kostyuk e Jasmine Paolini, valida per i quarti di finale di Wimbledon 2026, è in programma mercoledì 8 luglio alle ore 14:30. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

Dove vedere Kostyuk-Paolini Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Sky Sport Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Sky Sport e Sky Go Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Il momento di Marta Kostyuk

Kostyuk sta disputando uno dei migliori tornei della sua carriera. L'ucraina è approdata ai quarti senza giocare tornei di preparazione sull'erba, scelta che finora si è rivelata vincente. A Wimbledon ha eliminato nell'ordine Podoroska, Blinkova, Navarro e Krueger, dimostrando solidità sia negli scambi che nei momenti decisivi.

Negli ottavi ha sconfitto Ashlyn Krueger con un netto 6-4, 6-4, imponendo il proprio ritmo da fondo campo e limitando al minimo gli errori gratuiti. La capacità di prendere l'iniziativa e di trasformare ogni occasione in punto la rende una delle avversarie più pericolose rimaste nel tabellone.

LONDRA, INGHILTERRA - 6 LUGLIO: Marta Kostyuk dell'Ucraina esulta durante il match degli ottavi di finale del singolare femminile contro Ashlyn Krueger degli Stati Uniti, nell'ottavo giorno dei Campionati di Wimbledon 2026, disputato all'All England Lawn Tennis and Croquet Club il 6 luglio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Cameron Spencer/Getty Images)

Il momento di Jasmine Paolini

Paolini continua a confermarsi protagonista negli Slam. L'azzurra ha dovuto affrontare un percorso impegnativo e negli ottavi ha superato Alexandra Eala dopo tre set molto combattuti, imponendosi grazie alla sua solidità mentale nei momenti decisivi.

Pur non facendo più parte della Top 10, Jasmine continua a esprimere un tennis di altissimo livello. Il suo gioco aggressivo, unito alla velocità negli spostamenti e alla capacità di cambiare ritmo, le ha consentito di arrivare ancora una volta nelle fasi finali di un torneo Major.

I precedenti

Il bilancio sorride a Jasmine Paolini, avanti 2-1 negli scontri diretti. L'ultimo confronto risale al 2023 sul cemento di Cincinnati, dove l'azzurra si impose nettamente in due set. Le due, però, non si sono mai affrontate sull'erba, fattore che rende il precedente storico poco indicativo.

Cosa aspettarsi dal match tra Kostyuk-Paolini

Ci si attende una partita molto intensa da fondo campo, con scambi lunghi e pochi punti regalati. Kostyuk proverà a comandare con la potenza dei suoi colpi, mentre Paolini cercherà di sfruttare velocità, variazioni e grande capacità difensiva per allungare gli scambi. L'equilibrio potrebbe essere il vero protagonista dell'incontro.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KOSTYUK-PAOLINI CLICCA SU BET365.

KOSTYUK-PAOLINI SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE IL MONDIALE

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE KOSTYUK-PAOLINI IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL MATCH TRA KOSTYUK-PAOLINI SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DI KOSTYUK-PAOLINI, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE