Martedì 16 giugno 2026 alle ore 14:50 Aleksandar Kovacevic e Francisco Cerundolo si affrontano nel primo turno dell'ATP Halle 2026
Non tutti gli specialisti della terra battuta riescono a trasferire immediatamente il proprio tennis sull'erba. È questa una delle grandi incognite che accompagna Francisco Cerundolo all'esordio nell'ATP Halle 2026, dove troverà un avversario come Aleksandar Kovacevic, giocatore che proprio sulle superfici rapide riesce spesso a esprimere il meglio del proprio repertorio.
Martedì 16 giugno 2026 alle ore 14:50, sull'erba tedesca, andrà in scena una sfida che potrebbe rivelarsi molto più equilibrata di quanto suggeriscano le classifiche. Da una parte la qualità e l'esperienza dell'argentino numero 27 del mondo, dall'altra la voglia dell'americano di sfruttare condizioni che valorizzano il suo servizio e il suo tennis aggressivo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KOVACEVIC-CERUNDOLO CLICCA SU BET365.
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Il momento di Aleksandar Kovacevic
L'americano arriva ad Halle dopo una stagione caratterizzata da risultati alterni ma con alcuni segnali incoraggianti sulle superfici veloci. Le cinque vittorie ottenute nelle ultime dieci partite descrivono un rendimento discontinuo, ma il servizio continua a rappresentare una risorsa importante. Kovacevic vince oltre l'80% dei game alla battuta e dispone di colpi particolarmente efficaci quando riesce a giocare in anticipo. La sconfitta contro Giovanni Mpetshi Perricard nell'ultima uscita non cancella le buone impressioni lasciate nelle qualificazioni londinesi e nelle settimane precedenti.
Il momento di Francisco Cerundolo
Il tennista argentino occupa la posizione numero 27 del ranking ATP e resta il giocatore più accreditato per il passaggio del turno. Cerundolo ha raccolto cinque vittorie nelle ultime dieci partite, ma la transizione dalla terra battuta all'erba rappresenta sempre una fase delicata per il suo stile di gioco. La sua qualità da fondo campo e la capacità di accelerare con il diritto restano armi di primissimo livello, ma sull'erba i margini di errore si riducono notevolmente e il servizio assume un peso ancora più importante.
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