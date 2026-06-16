I clienti registrati a Bet365 avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in live streaming direttamente sulla piattaforma. Dopo aver effettuato il login, il match sarà disponibile all'interno del palinsesto degli eventi live, accessibile sia da pc che da smartphone e tablet, con punteggio, statistiche e aggiornamenti costantemente aggiornati nel corso della gara.

Il momento di Aleksandar Kovacevic

L'americano arriva ad Halle dopo una stagione caratterizzata da risultati alterni ma con alcuni segnali incoraggianti sulle superfici veloci. Le cinque vittorie ottenute nelle ultime dieci partite descrivono un rendimento discontinuo, ma il servizio continua a rappresentare una risorsa importante. Kovacevic vince oltre l'80% dei game alla battuta e dispone di colpi particolarmente efficaci quando riesce a giocare in anticipo. La sconfitta contro Giovanni Mpetshi Perricard nell'ultima uscita non cancella le buone impressioni lasciate nelle qualificazioni londinesi e nelle settimane precedenti.

Il momento di Francisco Cerundolo

Il tennista argentino occupa la posizione numero 27 del ranking ATP e resta il giocatore più accreditato per il passaggio del turno. Cerundolo ha raccolto cinque vittorie nelle ultime dieci partite, ma la transizione dalla terra battuta all'erba rappresenta sempre una fase delicata per il suo stile di gioco. La sua qualità da fondo campo e la capacità di accelerare con il diritto restano armi di primissimo livello, ma sull'erba i margini di errore si riducono notevolmente e il servizio assume un peso ancora più importante.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KOVACEVIC-CERUNDOLO CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA KOVACEVIC-CERUNDOLO SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA