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Il secondo turno di Wimbledon regala una delle sfide più interessanti del tabellone femminile, con Barbora Krejcikova chiamata a difendere il titolo contro la giovane e talentuosa Mirra Andreeva. Si affrontano due giocatrici dal tennis molto diverso ma entrambe perfettamente in grado di esaltarsi sull'erba londinese. I precedenti raccontano di un confronto spesso equilibrato e spettacolare, ma il momento di forma sembra sorridere alla tennista russa. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui KrejcikovaBarbora Krejcikova conosce meglio di chiunque altro i segreti dei campi di Wimbledon, dove è riuscita a conquistare il titolo e a costruire alcune delle pagine più importanti della sua carriera. All'esordio ha superato con autorità Hannah Klugman, confermando di trovarsi a proprio agio su questa superficie grazie a un tennis completo, fatto di variazioni, discese a rete e grande intelligenza tattica. L'esperienza maturata negli Slam rappresenta senza dubbio la sua arma principale in una sfida di questo livello.
Qui AndreevaMirra Andreeva arriva invece a Londra con grande entusiasmo dopo i risultati ottenuti negli ultimi mesi e con la fiducia di chi ha ormai raggiunto stabilmente l'élite del tennis mondiale. La giovane russa ha debuttato a Wimbledon battendo Magda Linette in due set e continua a mostrare una crescita costante sotto ogni aspetto del gioco. La solidità da fondo campo, la qualità negli spostamenti e la capacità di gestire i momenti decisivi la rendono una delle giocatrici più difficili da affrontare in questa fase della stagione.
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