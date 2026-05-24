Tra i protagonisti più attesi ci sarà Peter Christiansen, leader offensivo del Viking e uomo simbolo di una squadra che segna con impressionante continuità
Quando il vento del Nord soffia forte sul Nordmore Stadion, non esistono partite tranquille. Esistono battaglie. E quella tra Kristiansund e Viking FK promette di assomigliare più a uno scontro tra clan vichinghi che a una semplice gara di campionato. Domenica 24 maggio alle ore 18:00, due squadre con anime completamente diverse si troveranno faccia a faccia davanti a un pubblico pronto a trasformare lo stadio in un’arena. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KRISTIANSUND-VIKING CLICCA SU BET365.
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Il Kristiansund si prepara a difendere la propria terra. La vittoria ottenuta contro il Lillestrom ha dato ossigeno e coraggio a una squadra che sa di partire sfavorita, ma che davanti ai propri tifosi proverà a trasformare la partita in una sfida fisica, sporca e intensa. Per resistere all’urto del Viking serviranno concentrazione assoluta e capacità di colpire negli spazi lasciati dagli ospiti.
Il Viking arriva come un esercito lanciato alla conquista. Otto vittorie consecutive, gol a raffica e una fiducia che cresce partita dopo partita. La squadra di Stavanger sta travolgendo quasi tutti gli avversari che incontra, spingendo il gioco con ferocia e velocità, proprio come una nave vichinga che compare all’orizzonte pronta all’assalto. Il recente 6-3 rifilato allo Start è stato l’ennesimo segnale della forza offensiva di una squadra che sembra vivere un momento quasi perfetto.
Le probabili formazioni
Il Kristiansund dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 compatto, cercando equilibrio e ripartenze veloci.
Il Viking invece confermerà il proprio 4-3-3 offensivo, puntando su ampiezza, pressione alta e continui inserimenti.
Kristiansund (4-2-3-1): Lansing; Munksgaard, Juliusson, Ulvestad, Flex; Igor, Isaksen; Meliga, Roenning, Kilen; Alvheim.
Vichingo (4-3-3): Belko; Heggheim, Baertelsen, Falchener, Haugen; Hansen, Moi, Kvia-Egeskog; Tripic, Christiansen, Austboe.
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