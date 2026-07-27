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La UEFA Champions League propone la gara di ritorno del secondo turno preliminare tra KuPS-Sabah, in programma martedì 28 luglio alle ore 17:00. La formazione finlandese è chiamata a rimontare lo 0-1 maturato nella gara d'andata in Azerbaigian, mentre il Sabah difende un prezioso vantaggio con l'obiettivo di conquistare la qualificazione al terzo turno preliminare della massima competizione europea.
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Il KuPS cerca la rimonta davanti ai propri tifosiIl KuPS riparte dalla sconfitta per 1-0 dell'andata e sa di dover vincere per continuare il proprio cammino in Champions League. La formazione finlandese potrà contare sul sostegno del pubblico di Kuopio e proverà a imporre fin dai primi minuti un ritmo elevato per mettere sotto pressione la difesa del Sabah.
I padroni di casa dovranno trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e attenzione difensiva, evitando di concedere spazi che potrebbero rivelarsi decisivi nel corso della partita.
Il Sabah vuole difendere il vantaggioIl Sabah arriva in Finlandia forte dell'1-0 ottenuto nella gara d'andata e con l'obiettivo di gestire il vantaggio conquistato davanti ai propri tifosi. La formazione azera proverà a disputare una gara ordinata, puntando sulla compattezza difensiva e sulle ripartenze per colpire il KuPS.
Un gol in trasferta potrebbe complicare ulteriormente il compito dei finlandesi e avvicinare il Sabah alla qualificazione.
Il momento delle due squadreIl KuPS è chiamato a una prova di carattere per ribaltare il risultato dell'andata e regalarsi l'accesso al turno successivo. Giocare davanti al proprio pubblico potrebbe rappresentare un fattore importante nella ricerca della rimonta.
Il Sabah, invece, cercherà di amministrare con intelligenza il vantaggio maturato nel primo confronto, consapevole che anche un pareggio sarebbe sufficiente per proseguire il cammino europeo.
Le probabili formazioni di KuPS-SabahLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero schierare i migliori undici a disposizione per una sfida decisiva che vale il passaggio al terzo turno preliminare di UEFA Champions League.
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