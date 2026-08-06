Giovedì 7 agosto 2026, alle ore 18.00, il Kuopion Keskuskenttä ospita il primo atto del terzo turno di qualificazione di Europa League tra KuPS e Universitatea Craiova. Entrambe arrivano dalla retrocessione dalla Champions League e hanno l'occasione di rilanciarsi immediatamente in campo europeo. I finlandesi proveranno a sfruttare il fattore casalingo e l'ottimo momento in campionato, mentre i rumeni cercheranno un risultato positivo per affrontare con maggiore serenità la gara di ritorno. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KUPS-UNIVERSITATEA CRAIOVA CLICCA SU BET365.

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Il momento del KuPS

La formazione di Miika Nuutinen ha archiviato la delusione dell'eliminazione contro il Sabah rituffandosi nel campionato finlandese, dove guida la classifica della Veikkausliiga con un buon margine sulle inseguitrici. Il successo contro il Gnistan ha confermato la solidità di una squadra che in patria concede poco e che punta a vivere una stagione europea più lunga rispetto allo scorso anno.

Il momento dell'Universitatea Craiova

La squadra di Filipe Coelho ha iniziato la stagione alternando prestazioni convincenti ad altre meno brillanti. Dopo l'eliminazione contro il Levski Sofia nei preliminari di Champions League, i rumeni hanno reagito con il netto 4-0 rifilato al Petrolul, dimostrando di possedere qualità offensive importanti. L'obiettivo ora è ripartire dall'Europa League e provare a raggiungere i playoff.

Probabili formazioni

Il KuPS dovrebbe tornare all'undici tipo dopo il turnover effettuato nell'ultimo impegno di campionato. Tra i pali è atteso Kreidl, protetto dalla linea difensiva composta da Puukko, Magassa, Adams e Antwi. In mezzo al campo Pennanen guiderà la manovra insieme a Gasc e Touray, mentre sulla trequarti agiranno Jyry e Armah alle spalle dell'unica punta Moreno Ciorciari.

L'Universitatea Craiova recupera Badelj dopo la squalifica, ma dovrà ancora rinunciare agli infortunati Isenko e Iamandache. Coelho dovrebbe confermare Nsimba al centro dell'attacco dopo la doppietta dell'ultimo turno, supportato da Baiaram e Matei, con Cicaldau chiamato a dettare i tempi della manovra.

KuPS (4-3-3): Kreidl; Puukko, Magassa, Adams, Antwi; Gasc, Pennanen, Touray; Jyry, Moreno Ciorciari, Armah.

Universitatea Craiova (3-4-3): Popescu; Stevanovic, Rus, Screciu; Mora, Cicaldau, Mekvabishvili, Bancu; Matei, Nsimba, Baiaram.

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