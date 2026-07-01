La sfida di tennis tra Soonwoo Kwon e Tommy Paul è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 12:00. Un incontro interessante tra due giocatori solidi e abituati a competere ad alti livelli, con in palio l’accesso al terzo turno dello Slam londinese.

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Kwon arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare la sua solidità e la capacità di restare competitivo negli scambi prolungati. Il sudcoreano è un giocatore molto ordinato, che basa il suo tennis su continuità, regolarità e buona gestione dei momenti chiave.

Paul, invece, è uno dei tennisti americani più completi del circuito. Dotato di un gioco aggressivo ma anche molto intelligente tatticamente, riesce a variare ritmo e soluzioni, adattandosi bene anche alle superfici rapide come l’erba.

Dove vedere Kwon-Paul in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Kwon-Paul, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Kwon proverà a far valere la sua solidità e la sua capacità di gestire gli scambi lunghi.

Paul cercherà invece di prendere in mano il gioco con maggiore aggressività e varietà di soluzioni.

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