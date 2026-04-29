Il Deportivo La Coruña si prepara a vivere una delle partite più importanti della propria stagione contro il Leganés, in un finale di campionato dove ogni punto può cambiare completamente gli equilibri della corsa promozione. A cinque giornate dal termine della Liga 2, la situazione in vetta resta apertissima e il Deportivo sa di non potersi permettere passi falsi davanti al pubblico del Riazor. Di fronte ci sarà però un Leganés ancora alla ricerca dei punti necessari per blindare definitivamente la salvezza. Guarda ora La Coruna-Leganes GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Deportivo La Coruna

Il momento delè senza dubbio positivo. La squadra allenata da Antonio Hidalgo è imbattuta da otto partite consecutive, un dato che conferma la solidità trovata nelle ultime settimane soprattutto dal punto di vista mentale.

Tuttavia, i tanti pareggi recenti stanno rallentando la rincorsa diretta ai primi due posti. Nelle ultime quattro giornate, infatti, gli Herculinos hanno pareggiato tre volte per 1-1 contro Malaga, Huesca e Burgos, risultati che hanno permesso di muovere comunque la classifica ma che hanno lasciato un po’ di rammarico considerando l’equilibrio ai vertici.

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Qui Leganes

Il Leganés arriva invece al Riazor con obiettivi completamente diversi ma con la stessa necessità di fare punti. La squadra di Igor Oca si trova al sedicesimo posto con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, margine importante ma non ancora sufficiente per sentirsi tranquilli. Le ultime settimane hanno evidenziato parecchie difficoltà, soprattutto sotto il profilo difensivo e della continuità nei risultati.

Dopo il successo interno contro l’Albacete, il Leganés è infatti crollato nelle ultime due giornate, perdendo 2-0 contro il Las Palmas e soprattutto subendo un pesantissimo 4-0 casalingo contro l’Andorra.

La Coruna-Leganes, probabili formazioni

Fernandez; Navarro, Noubi, Barcia; Altimira, Rodriguez, Soriano, Quagliata; Cruz, Hernadez; Nsongo.: Antonio Hidalgo

Leganés (4-2-3-1): Soriano; Leiva, Aguilar, Marvel, Garcia; Diawara, Cisse; Duk, Plano, Cruz; Millan. Allenatore: Igor Oca

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