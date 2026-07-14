Novanta minuti per continuare a sognare. Martedì 14 luglio alle ore 21:00 La Fiorita ospiterà l'UNA Strassen nella gara di ritorno del primo turno di qualificazione di Conference League. Dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata in Lussemburgo, la formazione sammarinese proverà a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico e conquistare una storica qualificazione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LA FIORITA-STRASSEN CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA LA FIORITA-STRASSEN SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Il momento de La Fiorita

La Fiorita può ancora credere nella qualificazione nonostante la sconfitta di misura rimediata all'andata. In Lussemburgo i sammarinesi hanno sofferto il predominio degli avversari, riuscendo però a limitare il passivo a un solo gol. La squadra ha mostrato grande spirito di sacrificio e ora dovrà cambiare atteggiamento davanti ai propri tifosi, visto che servirà almeno una vittoria con un gol di scarto per trascinare il doppio confronto ai tempi supplementari. I gialloblù arrivano inoltre dal successo nella Coppa Titano, competizione che ha garantito loro l'accesso ai preliminari europei.

Il momento dell'UNA Strassen

L'UNA Strassen arriva a Serravalle con un vantaggio minimo che lascia ancora tutto aperto. La formazione lussemburghese ha dominato la gara d'andata sotto il profilo del gioco, creando numerose occasioni da gol e controllando il possesso palla per lunghi tratti. Il risultato finale, però, non ha premiato pienamente la superiorità mostrata in campo. Gli ospiti sanno che anche un pareggio sarebbe sufficiente per conquistare il passaggio del turno e potrebbero quindi adottare una strategia più prudente.

Cosa aspettarsi dalla partita tra La Fiorita-UNA Strassen

La Fiorita sarà chiamata ad assumersi maggiori responsabilità offensive rispetto alla gara d'andata, cercando di sfruttare ogni occasione per rimettere in equilibrio il doppio confronto. L'UNA Strassen, invece, potrebbe abbassare il baricentro e gestire il vantaggio, affidandosi alle ripartenze e alla qualità dei propri attaccanti. Si preannuncia una sfida molto combattuta, con i sammarinesi chiamati a una vera impresa per proseguire il cammino europeo.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LA FIORITA-STRASSEN CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA LA FIORITA-STRASSEN SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA