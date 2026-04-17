Lo streaming gratis della gara Lakers-Rockets: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 17:16)

La sfida dei Playoff NBA tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets si gioca nella notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 aprile alle ore 02:30. Un match che si preannuncia spettacolare, con due squadre dal grande talento offensivo pronte a contendersi un vantaggio importante nella serie. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Lakers arrivano a questo appuntamento con tutta la loro esperienza da playoff. La squadra di Los Angeles è abituata a gestire la pressione delle partite decisive e può contare su giocatori capaci di fare la differenza nei momenti chiave. La gestione dei possessi, la difesa e la capacità di alzare l’intensità nei finali saranno elementi fondamentali per indirizzare la gara.

I Rockets, invece, rappresentano una squadra giovane e dinamica, con grande capacità di segnare e di giocare ad alto ritmo. Houston punta su velocità, tiro da fuori e aggressività offensiva per mettere in difficoltà gli avversari. Nei playoff, però, sarà fondamentale anche la tenuta difensiva e la capacità di gestire i momenti più delicati del match.

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Il momento delle due squadre — I Lakers cercheranno di sfruttare la propria esperienza e la solidità difensiva per controllare il ritmo della partita, puntando a gestire i momenti chiave con lucidità.

I Rockets, dal canto loro, proveranno a imporre un ritmo alto e a colpire con continuità dall’arco, cercando di mettere pressione alla difesa avversaria e creare vantaggi in transizione.