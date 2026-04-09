Athletic Bilbao e Villarreal si sfidano domenica 12 aprile alle 21:00 allo Stadio San Mamés. Il match, valido per la trentunesima giornata del campionato spagnolo, si presenta come uno dei più avvincenti del weekend, nonché come cruciale per gli equilibri de LaLiga nelle zone più alte della classifica. Continua a leggere l'articolo per scoprire come seguire la partita.
Lo streaming live
LaLiga, Athletic Bilbao-Villarreal: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
I padroni di casa si presentano alla sfida in uno dei momenti più difficili della loro stagione. I baschi infatti hanno vinto una sola partita nelle ultime cinque giornate di campionato, perdendo contro Barcellona, Girona e Getafe. L'unica vittoria strappata è stata contro il Betis, in casa, per il risultato di 2-1. Con 38 punti in classifica l'Athletic Bilbao ha condotto un campionato tranquillo, anche se non è mai stato davvero competitivo per provare a guadagnare posizioni valide per accedere alle coppe europee il prossimo anno. Di senso opposto la stagione del Villarreal, che ha ruggito per tutta la stagione riuscendo anche a mettere il muso davanti all'Atlético Madrid di Simeone, oggi ad un punto dalla formazione di Marcelino. Nel biglietto da visita del Villarreal ci sono due vittorie nelle ultime quattro partite, ma una debacle inaspettata tra le mura del Girona, uscito dal proprio stadio con 3 punti in classifica contro il Submarino Amarillo.
Dove vedere Athletic Bilbao-Villarreal in diretta TV e streaming live—
Athletic Bilbao-Villarreal sarà disponibile in diretta streaming su BET365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito sul bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA