Dove vedere Athletic Bilbao-Villarreal in diretta TV e streaming live

I padroni di casa si presentano alla sfida in uno dei momenti più difficili della loro stagione. I baschi infatti hanno vinto una sola partita nelle ultime cinque giornate di campionato, perdendo contro Barcellona, Girona e Getafe. L'unica vittoria strappata è stata contro il Betis, in casa, per il risultato di 2-1. Con 38 punti in classifica l'Athletic Bilbao ha condotto un campionato tranquillo, anche se non è mai stato davvero competitivo per provare a guadagnare posizioni valide per accedere alle coppe europee il prossimo anno. Di senso opposto la stagione del Villarreal, che ha ruggito per tutta la stagione riuscendo anche a mettere il muso davanti all'Atlético Madrid di Simeone, oggi ad un punto dalla formazione di Marcelino. Nel biglietto da visita del Villarreal ci sono due vittorie nelle ultime quattro partite, ma una debacle inaspettata tra le mura del Girona, uscito dal proprio stadio con 3 punti in classifica contro il Submarino Amarillo.