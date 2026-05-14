Il Barcellona dopo la sconfitta contro il Deportivo Alavés proverà a rendere più dolce il suo finale di stagione, nonostante sia ormai campione e abbia già festeggiato la vittoria de LaLiga. La prossima partita della squadra di Flick è contro il Betis: il match del Camp Nou si terrà il 17 maggio alle 21:15. Per scoprire come seguire la sfida, continua a leggere l'articolo.

Con 91 punti in stagione il Barcellona avrebbe potuto potuto raggiungere cifra tonda dei cento punti se avesse battuto l'Alaves, ma adesso è matematicamente impossibile. La sfida ha anche interrotto la striscia di vittorie, interrompendola a quattro di fila. Inevitabilmente, tra un finale di stagione in cui non si compete per nessun obiettivo e con i Mondiali alle porte, i ritmi e l'intensità stanno gradualmente diminuendo. Ciò potrebbe valere anche per il Betis, che con la vittoria contro l'Elche ha guadagnato l'accesso alla prossima Champions League, andando ben oltre gli obiettivi stagionali prefissati. La sfida sarà dunque tra due squadre soddisfatte e che, pertanto, potrebbe regalare un pareggio.

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