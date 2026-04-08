Dove vedere Siviglia-Atletico Madrid in diretta TV e streaming live

Nulla è certo nel campionato spagnolo. Nessun verdetto è già stato emesso, tutto è in bilico. Uno dei match più delicati della prossima giornata de LaLiga è quello dell' Estadio Sanchez Pizjuan , che vedrà affrontarsi Siviglia e Atletico Madrid dalle 21:00 sabato 11 aprile. Il match si presenta non solo come uno dei più avvincenti della trentunesima giornata, ma anche come uno dei più delicati dati gli interessi in gioco. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.

Il Siviglia infatti è attualmente al quartultimo posto, appena un gradino sopra la zona retrocessione. Conta 31 punti ad oggi, ha due punti di vantaggio sull'Elche e 5 sul Levante. Dunque, la permanenza è tutto tranne che sicura, soprattuto dando uno sguardo ai risultati del Siviglia nelle ultime giornate di campionato: ha infatti rimediato ben tre sconfitte di fila e nelle ultime cinque giornate de LaLiga non ha ottenuto nessuna vittoria. L'Atlético Madrid invece prosegue la sua rincorsa al terzo posto dato che Real Madrid e Barcellona sono ormai distanti. La sfida è con il Villarreal, quest'anno tra le grandi sorprese del campionato e che conta 58 punti contro i 57 della squadra di Simeone. Anche i Colchoneros non hanno ottenuto risultati particolarmente convincenti nelle ultime partite de LaLiga, perdendo contro Real Madrid e Barcellona.