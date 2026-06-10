Gli ottavi di finale del torneo Boss Open mettono di fronte due giocatori che arrivano all'appuntamento con aspettative e motivazioni molto diverse: Martin Landaluce, giovane talento in forte crescita, e Taylor Fritz, uno dei principali protagonisti del circuito ATP e campione in carica del torneo tedesco. Per Fritz si tratta di un esordio particolarmente importante. Lo statunitense torna infatti in campo sull'erba di Stoccarda dopo un periodo complicato, segnato da problemi fisici al ginocchio e da risultati inferiori alle aspettative. Oltre a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, il numero 9 del mondo cerca soprattutto di ritrovare ritmo, fiducia e condizione in vista dell'appuntamento più prestigioso della stagione sull'erba, Wimbledon Championships.

Dall'altra parte della rete ci sarà un Landaluce in piena ascesa. Lo spagnolo sta vivendo una stagione positiva, caratterizzata da progressi costanti e dall'ingresso stabile nelle prime posizioni del ranking mondiale. Dopo aver superato il primo turno a Stoccarda, arriva a questa sfida senza particolari pressioni ma con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà un avversario non ancora al massimo della forma. Dal punto di vista tecnico, l'erba favorisce teoricamente Fritz grazie al suo servizio potente e al gioco aggressivo da fondo campo, caratteristiche che gli hanno già permesso di ottenere ottimi risultati su questa superficie. Landaluce, invece, dovrà cercare di allungare gli scambi, sfruttare eventuali cali fisici dell'americano e mantenere alta l'intensità per tutta la partita. In palio c'è un posto nei quarti di finale e, soprattutto, indicazioni importanti sullo stato di forma di entrambi in vista della parte più importante della stagione sull'erba.

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