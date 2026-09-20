In occasione della 10ª giornata della Zona A del Torneo Clausura argentino, nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 settembre alle ore 02:15 italiane si affrontano Lanús ed Estudiantes allo stadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez. I padroni di casa arrivano alla sfida con 13 punti dopo otto partite disputate, mentre gli ospiti hanno raccolto 10 punti nelle prime nove giornate. Il Lanús è reduce da due vittorie consecutive contro Defensa y Justicia e Deportivo Riestra, mentre l'Estudiantes ha superato 2-1 il Platense nell'ultimo turno.VEDI LANÚS-ESTUDIANTES IN DIRETTA STREAMING SU BET365 La squadra di Mauricio Pellegrino ha ritrovato continuità proprio nelle ultime due uscite, dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti, mentre l'Estudiantes di Alexander Medina cerca punti dopo la sconfitta contro il Vélez e il successivo successo sul Platense. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Lanús-Estudiantes. Dove vedere Lanús-Estudiantes in diretta TV e streaming Lanús-Estudiantes sarà trasmessa in Argentina su ESPN Premium, con il calcio d'inizio fissato alle 21:15 locali di lunedì 21 settembre. Per il pubblico italiano l'incontro è invece programmato alle 02:15 di martedì 22 settembre. La guida televisiva italiana consultata indica Fanatiz come piattaforma disponibile per la diretta della partita. Per seguire Lanús-Estudiantes in streaming sarà necessario: scegliere l'operatore disponibile per la diretta; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Liga Profesional Argentina; cercare Lanús-Estudiantes tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. Il fischio d'inizio è quindi previsto nella notte italiana tra lunedì 21 e martedì 22 settembre, alle 02:15. È consigliabile controllare in anticipo la disponibilità della partita sulla piattaforma scelta, soprattutto considerando la differenza di fuso orario con l'Argentina. Lanús-Estudiantes: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Lanús-Estudiantes

Lanús-Estudiantes Competizione: Torneo Clausura 2026, Liga Profesional Argentina

Torneo Clausura 2026, Liga Profesional Argentina Giornata: 10ª giornata, Zona A

10ª giornata, Zona A Data: martedì 22 settembre 2026 in Italia

martedì 22 settembre 2026 in Italia Orario: 02:15 italiane

02:15 italiane Orario argentino: 21:15 di lunedì 21 settembre

21:15 di lunedì 21 settembre Stadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez Diretta TV: ESPN Premium in Argentina

ESPN Premium in Argentina Streaming: Fanatiz

Fanatiz Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù La programmazione ufficiale della Liga Profesional conferma Lanús-Estudiantes come ultimo incontro della giornata di lunedì 21 settembre in Argentina, con calcio d'inizio alle 21:15 e diretta su ESPN Premium. Il momento del Lanús Il Lanús arriva alla partita dopo due vittorie consecutive, un passaggio importante per una squadra che aveva attraversato una fase complicata. Dopo il successo per 1-0 contro il Defensa y Justicia, il Granate ha infatti superato 3-0 il Deportivo Riestra, portandosi a quota 13 punti in classifica. Il percorso nelle ultime cinque gare di Clausura comprende anche le sconfitte contro Boca Juniors e Independiente e il pareggio con l'Argentinos Juniors. Mauricio Pellegrino dovrà però fare i conti con due assenze importanti. José Canale e Matías Sepúlveda non saranno disponibili perché convocati rispettivamente dal Paraguay e dal Cile. Al loro posto sono candidati Ronaldo Dejesús e Franco Watson, con il tecnico che dovrebbe mantenere un sistema costruito attorno alla coppia di centrocampo Peña Biafore-Cardozo e alla qualità di Eduardo Salvio sulla trequarti. Il momento positivo è legato anche alla capacità del Lanús di ritrovare concretezza offensiva: contro il Riestra sono arrivati tre gol senza subirne, mentre la vittoria sul Defensa y Justicia aveva già permesso alla squadra di dare maggiore solidità al proprio rendimento casalingo. Il momento dell'Estudiantes L'Estudiantes ha raccolto 10 punti nelle prime nove giornate della Zona A, con tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. La squadra di Alexander Medina ha alternato risultati positivi e passaggi a vuoto: dopo il successo per 3-1 contro il Barracas Central sono arrivati il ko per 2-0 contro il Sarmiento, lo 0-0 con il Newell's Old Boys e la sconfitta per 1-0 sul campo del Vélez, prima del recente 2-1 contro il Platense. Il reparto offensivo può contare su Guido Carrillo, mentre tra i giocatori maggiormente coinvolti nella costruzione della manovra figurano Edwuin Cetré, Alexis Castro e Gabriel Neves. Tiago Palacios è invece alle prese con un problema muscolare e figura tra gli indisponibili indicati alla vigilia. La trasferta sul campo del Lanús arriva dunque in una fase nella quale l'Estudiantes cerca maggiore continuità. La formazione di Medina dovrà soprattutto migliorare il rendimento offensivo rispetto alle gare nelle quali ha faticato a trovare la via della rete, mantenendo al tempo stesso l'organizzazione difensiva mostrata in alcune delle ultime uscite. Le probabili formazioni di Lanús-Estudiantes Il Lanús dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. Nahuel Losada è candidato a partire in porta, con Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús e Sasha Marcich davanti a lui. In mediana dovrebbero agire Agustín Cardozo e Felipe Peña Biafore, mentre Eduardo Salvio, Franco Watson e Lucas Besozzi sono i candidati per la linea alle spalle di Allan Wlk. La formazione risente delle assenze di Canale e Sepúlveda, che hanno costretto Pellegrino a modificare l'undici rispetto alle precedenti partite. L'Estudiantes dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, affidandosi a Fernando Muslera tra i pali. In difesa sono candidati Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios e Gastón Benedetti, mentre Gabriel Neves e Alexis Castro possono comporre la coppia centrale. Edwuin Cetré, Baltasar Rodríguez e Brian Aguirre dovrebbero agire alle spalle di Guido Carrillo. La scelta definitiva dipenderà anche dalle condizioni degli elementi offensivi, con Tiago Palacios ancora indisponibile. Lanús (4-2-3-1): Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk. Allenatore: Mauricio Pellegrino. Estudiantes (4-2-3-1): Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Alexis Castro; Edwuin Cetré, Baltasar Rodríguez, Brian Aguirre; Guido Carrillo. Allenatore: Alexander Medina.