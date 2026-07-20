La UEFA Champions League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Larne-Stella Rossa, in programma martedì 21 luglio alle ore 21:00. La formazione nordirlandese, dopo aver superato il primo turno eliminando il Tre Fiori, affronta ora una delle sfide più prestigiose della propria storia contro i campioni serbi della Stella Rossa.

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Il Larne sogna l'impresa contro i campioni serbi

Il

arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo dopo aver superato il primo turno preliminare di Champions League. La formazione nordirlandese ha eliminato il Tre Fiori grazie al successo complessivo per 3-1 nel doppio confronto, conquistando l'accesso a una sfida di enorme prestigio.

Davanti ai propri tifosi il Larne proverà a sfruttare l'entusiasmo e l'organizzazione tattica per mettere in difficoltà una squadra molto più esperta a livello internazionale. L'obiettivo sarà ottenere un risultato positivo in casa per mantenere aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno.

La Stella Rossa punta a far valere esperienza e qualità

La

rappresenta uno degli ostacoli più complicati che il Larne potesse affrontare. Il club di Belgrado vanta una lunga tradizione europea e arriva alla sfida con l'ambizione di superare il turno per proseguire il proprio cammino verso la fase principale della Champions League.

La squadra serba proverà a imporre il proprio ritmo fin dalla gara d'andata, sfruttando la maggiore qualità della rosa e l'abitudine a giocare partite di questo livello. Un successo in trasferta permetterebbe alla Stella Rossa di affrontare il ritorno con maggiore tranquillità.

Il momento delle due squadre

Il

arriva alla sfida sulle ali dell'entusiasmo dopo il passaggio del turno ottenuto nel primo preliminare. La squadra nordirlandese sa però che servirà una prestazione quasi perfetta per contrastare un avversario di grande valore.

La Stella Rossa parte con i favori del pronostico e vuole indirizzare subito il confronto. Gli ospiti dovranno però prestare attenzione a una trasferta insidiosa, contro una formazione che farà della compattezza e dell'intensità le proprie armi principali.

Le probabili formazioni di Larne-Stella Rossa

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che mette in palio un posto nel terzo turno preliminare di UEFA Champions League.

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