Dove vedere Las Palmas-Malaga in diretta tv e streaming gratis

Domenica 7 giugno alle ore 21:00, il Las Palmas e il Malaga si sfideranno allo Stadio Gran Canaria nell'andata del primo turno dei playoff promozione verso LaLiga. Per entrambe le squadre si tratta di un appuntamento fondamentale della stagione, con in palio un posto nella finale che assegnerà la promozione nella massima serie spagnola. I canari hanno chiuso la stagione regolare al quinto posto, mentre il Malaga ha terminato al quarto e potrà quindi contare sul vantaggio di disputare il ritorno davanti al proprio pubblico a La Rosaleda. Per scoprire come seguire la sfida, senza perdere nemmeno un minuto, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LAS PALMAS-MALAGA SU BET365

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Come stava andando la partita

Las Palmas arriva a questo appuntamento dopo aver chiuso la stagione regolare con un importante successo sul campo del Deportivo La Coruña, una vittoria che però non è bastata per migliorare la propria posizione in classifica. La squadra di Luis García può comunque fare affidamento su un rendimento casalingo molto positivo: al Gran Canaria i gialli non perdono da diversi mesi e hanno costruito gran parte della loro stagione proprio davanti ai propri tifosi. Dall'altra parte il Malaga si presenta ai playoff forte di un campionato molto solido, concluso davanti agli avversari di questa semifinale. Gli andalusi hanno dimostrato continuità nel corso della stagione e possono vantare il miglior marcatore del confronto, Chupe, autore di una stagione particolarmente prolifica. I precedenti recenti sorridono inoltre ai biancazzurri, che cercheranno di sfruttare l'aspetto psicologico per indirizzare la qualificazione già nella gara d'andata.

Le formazioni ufficiali di Las Palmas-Malaga

Il Las Palmas dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, affidandosi a Jesé come riferimento offensivo supportato dalla fantasia di Manuel Fuster e dagli inserimenti di Pedrola e Miyashiro. Il Malaga dovrebbe invece rispondere con un 4-4-2 molto compatto, facendo affidamento sul fiuto del gol di Chupe e sulla qualità di Joaquín Muñoz sulle corsie esterne.

Las Palmas (4-2-3-1): Horkaš; Marvin Park, Álex Suárez, Mika Mármol, Clemente; Kirian Rodríguez, Amatucci; Miyashiro, Manuel Fuster, Pedrola; Jesé. Allenatore: Luis García.

Malaga (4-4-2): Alfonso Herrero; Carlos Puga, Diego Murillo, Einar Galilea, Rafita; David Larrubia, Dani Lorenzo, Izan Merino, Joaquín Muñoz; Chupe, Carlos Dotor. Allenatore: Juan Funes.

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