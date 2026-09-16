Al Francioni di Latina va in scena Latina-Guidonia Montecelio, sfida valida per il quinto turno del Girone B di Serie C 2026/27. La partita è in programma mercoledì 16 settembre alle ore 18:30 e mette di fronte il Latina, fermo a 4 punti dopo le prime quattro giornate, e il Guidonia, che ne ha raccolti 7. Si tratta inoltre del primo confronto ufficiale tra le due società nella terza serie nazionale. VEDI LATINA-GUIDONIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Il Latina di Gennaro Volpe vuole reagire dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Gubbio, maturata nonostante il vantaggio iniziale firmato da Sonny D’Angelo. Il Guidonia Montecelio di Giovanni Lopez arriva invece al Francioni dopo l’1-1 interno contro la Reggiana e con 7 punti conquistati nelle prime quattro giornate. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Latina-Guidonia.

Dove vedere Latina-Guidonia in diretta TV e streaming

Latina-Guidonia sarà trasmessa in

e in streaming su

, nell’ambito della copertura completa della Serie C 2026/27. La gara è stata inserita da Sky nel programma del quinto turno con calcio d’inizio alle 18:30 e sarà trasmessa sul canale Sky Sport 258.

Per cercare Latina-Guidonia nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Latina-Guidonia tra le partite del 16 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

La sfida sarà quindi disponibile attraverso i servizi che detengono i diritti della Serie C, con Sky e NOW che trasmettono tutte le gare del campionato.

Latina-Guidonia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Latina-Guidonia Montecelio

Competizione: Serie C 2026/27, Girone B, 5° turno

Data: mercoledì 16 settembre 2026

Orario: 18:30

Stadio: Domenico Francioni, Latina

Diretta TV: Sky Sport 258

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Latina

Il

arriva alla sfida con 4 punti e deve lasciarsi alle spalle il 3-1 incassato a Gubbio. I pontini erano riusciti a portarsi avanti con

, ma nella ripresa l’espulsione di Lipani ha complicato la situazione e il Gubbio ha ribaltato definitivamente il risultato con le reti di Podda e Minta.

Volpe ha sottolineato come la partita precedente abbia lasciato soprattutto rammarico per le occasioni non sfruttate e per gli errori commessi nel finale. Contro il Guidonia, il tecnico dovrà inoltre fare a meno di Lipani e Carillo, mentre la scelta dell’undici titolare verrà effettuata tenendo conto del calendario ravvicinato.

Il momento del Guidonia

Il

si presenta al Francioni con 7 punti e una partenza più consistente sul piano della classifica. La formazione di Giovanni Lopez ha pareggiato 1-1 con la Reggiana nell’ultimo turno, dopo aver raccolto due vittorie nelle prime quattro giornate.

Il tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2, sistema che consente al Guidonia di occupare il centro del campo con tre uomini e di sfruttare l’ampiezza garantita dagli esterni. Per la sfida di Latina torna inoltre a disposizione Diego Borghini, che ha scontato le tre giornate di squalifica. Restano invece indisponibili Mulè e Riggio.

Le probabili formazioni di Latina-Guidonia

Il

dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Secondo le indicazioni più recenti, Mastrantonio potrebbe essere confermato tra i pali, con Marenco, Bruscagin ed Ercolano nella linea difensiva. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Porro, De Cristofaro, De Ciancio, D’Angelo e Tomaselli, mentre Baez e Plescia sarebbero i candidati per comporre il tandem offensivo.

Il Guidonia Montecelio potrebbe rispondere con lo stesso modulo. Drago dovrebbe partire in porta, mentre Borghini, Esempio e Baroni sarebbero i favoriti per la difesa. In mezzo al campo Lopez potrebbe affidarsi a Zappella, Celeghin, Mastrantonio, Tascone e Sannipoli, con Spavone e Vertainen davanti.

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Bruscagin, Ercolano; Porro, De Cristofaro, De Ciancio, D’Angelo, Tomaselli; Baez, Plescia. Allenatore: Gennaro Volpe.

GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2): Drago; Borghini, Esempio, Baroni; Zappella, Celeghin, Mastrantonio, Tascone, Sannipoli; Spavone, Vertainen. Allenatore: Giovanni Lopez.