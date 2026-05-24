A Laval l’aria delle grandi occasioni si sente già da ore. Non è una partita qualunque e lo capisci dai discorsi nei bar attorno allo stadio, dalle sciarpe tirate fuori in anticipo e da quella tensione sottile che accompagna certe sfide quando in palio c’è qualcosa che va oltre i novanta minuti. Il ritorno contro il Rouen arriva dopo un primo round equilibrato, chiuso sull’1-1, e lascia tutto ancora sospeso. Appuntamento fissato per domenica 24 maggio alle ore 17:00 allo Stade Francis-Le Basser. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LAVAL-ROUEN CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Laval sa di avere davanti una partita da gestire con intelligenza. La squadra in casa cambia volto, diventa più aggressiva, più intensa, spinta da un ambiente che riesce spesso a trascinarla nei momenti complicati. Il problema, semmai, sarà non farsi divorare dalla fretta. In gare così pesanti il rischio è volerla vincere subito e lasciare spazi che possono diventare pericolosi.

Il Rouen invece arriva con un approccio diverso, quasi più leggero mentalmente. La sensazione è che questa squadra si trovi bene quando il clima si fa teso e sporco, quando bisogna correre, lottare e restare vivi dentro la partita fino all’ultimo pallone. Nell’andata i normanni hanno dimostrato di poter reggere la pressione e ora proveranno a trasformare il ritorno in una gara nervosa e fisica.

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