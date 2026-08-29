La domenica estiva della seconda giornata di Serie A 2026/27, tra sagre di paese e immancabili appuntamenti di fine agosto, come la Sagra del Tartufo, si chiude allo Stadio Olimpico di Roma, dove domenica 30 agosto alle ore 20:45 la Lazio di Gennaro Gattuso ospita il Genoa guidato da Daniele De Rossi. Sugli spalti, però, continuerà a farsi sentire soprattutto un'assenza: quella del tifo organizzato biancoceleste, deciso a disertare l'Olimpico nell'ambito della lunga protesta contro il presidente Claudio Lotito e una gestione societaria con la quale le divergenze sono ormai profonde. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Sul terreno di gioco, invece, la Lazio cerca il secondo successo consecutivo dopo l'ottimo esordio contro il Bologna, mentre il Grifone arriva nella Capitale con la voglia di reagire alla sconfitta contro il Napoli, accompagnata anche dalle forti proteste rossoblù per alcune decisioni arbitrali. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Lazio-Genoa, dove vederla in diretta

Lazio-Genoa è in programma domenica 30 agosto 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e non rientra quindi nei tre incontri della seconda giornata disponibili anche su Sky. Gli abbonati potranno seguirla tramite l'app DAZN su smart TV e dispositivi compatibili oppure in streaming attraverso computer, smartphone e tablet.

BOLOGNA, ITALIA - 24 AGOSTO: Kenneth Taylor della Lazio in azione durante la partita di Serie A tra Bologna FC e SS Lazio, disputata allo Stadio Renato Dall’Ara il 24 agosto 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Lazio, Gattuso cerca il bis dopo il Bologna

La prima risposta della Lazio di Gennaro Gattuso è stata positiva. Il successo ottenuto all’esordio contro il Bologna, con gol di Frattesi, ha dato immediatamente fiducia a un gruppo che durante l’estate ha cambiato diversi interpreti e soprattutto guida tecnica. La seconda giornata propone però una situazione differente. Davanti al proprio pubblico la Lazio dovrà assumersi maggiormente l’iniziativa e trovare il modo di superare un Genoa che contro il Napoli ha mostrato intensità, aggressività e una buona organizzazione.

Gattuso deve inoltre modificare qualcosa rispetto all’esordio. Marusic e Dele-Bashiru sono indisponibili, così sulla destra dovrebbe esserci Romano Floriani Mussolini, mentre l’altra grande novità sarà rappresentata da Davide Frattesi a centrocampo. L’ex Inter può diventare particolarmente importante proprio per la sua capacità di attaccare l’area senza palla. Con Rovella incaricato di dare ordine alla costruzione e Kenneth Taylor pronto ad accompagnare l’azione, gli inserimenti di Frattesi possono rappresentare una delle armi principali per scardinare la struttura difensiva genoana. Davanti, Boulaye Dia resta favorito per occupare la posizione centrale, con Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni ai suoi lati.

Genoa, De Rossi torna all’Olimpico da avversario della Lazio

Il risultato della prima giornata non racconta completamente la prestazione del Genoa. La squadra di De Rossi è uscita sconfitta dalla sfida contro il Napoli, ma soprattutto nella prima parte dell'incontro aveva mostrato buone indicazioni sul piano dell'intensità e della capacità di mettere pressione agli avversari. Il dopopartita è stato inoltre caratterizzato dalle proteste genoane per l'azione che ha portato al gol di Kevin De Bruyne. De Rossi ha contestato apertamente il mancato fischio per un contatto precedente con Vasquez, episodio che ha alimentato parecchia amarezza nell'ambiente rossoblù.

Adesso il Grifone deve trasformare quella rabbia in una risposta sul campo. De Rossi potrebbe infatti ripartire quasi completamente dalla squadra vista contro il Napoli. La scelta dovrebbe essere quella di un 3-4-2-1 nel quale Tommaso Baldanzi e Vitinha avranno il compito di muoversi alle spalle di Lorenzo Colombo. Sulle fasce saranno invece fondamentali Norton-Cuffy ed Ellertsson, chiamati a garantire ampiezza ma anche a ripiegare rapidamente quando la Lazio riuscirà ad avanzare con i propri esterni.

GENOVA, ITALIA - 16 AGOSTO: Alessandro Marcandalli del Genoa in azione durante la partita di Coppa Italia tra Genoa CFC e Ascoli Calcio, disputata allo Stadio Luigi Ferraris il 16 agosto 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Le chiavi della partita

Uno dei duelli più interessanti riguarderà le corsie laterali. La Lazio cercherà di creare superiorità attraverso Isaksen e Zaccagni, mentre il Genoa utilizzerà Norton-Cuffy ed Ellertsson come veri e propri pendoli. La presenza di Frattesi aggiunge inoltre una variabile importante. Il centrocampista biancoceleste non ha bisogno di ricevere continuamente il pallone per diventare pericoloso: i suoi inserimenti possono obbligare uno dei tre centrali del Genoa ad abbandonare la posizione, creando così spazi per Dia.

Dall’altra parte bisognerà osservare soprattutto Baldanzi. L'ex Roma può muoversi tra le linee e costringere Rovella a lavorare molto anche senza pallone. Se riuscirà a ricevere fronte alla porta, il Genoa potrà trovare rapidamente Vitinha e Colombo. Il ritmo potrebbe diventare determinante. Alla Lazio converrà provare ad aumentarlo e sfruttare la qualità dei propri esterni, mentre De Rossi potrebbe preferire una gara più sporca, fatta di duelli e rapide verticalizzazioni.

Lazio-Genoa: data, orario e canali