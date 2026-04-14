LDU Quito-Mirassol Streaming e Diretta Tv: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa Libertadores su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 14 aprile - 12:11

Siamo solo alla seconda giornata di Copa Libertadores e nel Gruppo G è già scontro diretto tra LDU Quito e Mirassol, entrambe vittoriose nella prima giornata, rispettivamente contro Always Ready e Lanus, e a caccia del bis. Guarda ora LDU Quito-Mirassol GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui LDU Quito — La LDU Quito arriva alla partita dopo un periodo un po’ altalenante: in campionato ha appena perso contro il Delfín, ma in Libertadores ha iniziato bene con una vittoria importante in trasferta. In generale è una squadra solida, soprattutto in casa, anche se non sempre continua nei risultati.

Qui Mirassol — Il Mirassol invece alterna buone prestazioni e sconfitte, ma in coppa ha sorpreso con una vittoria contro il Lanús. Arriva da una sconfitta in campionato, però sta dimostrando di essere una squadra compatta e difficile da affrontare, anche contro avversari più esperti.

LDU Quito-Mirassol, probabili formazioni — LDU QUITO (5-3-2): Valle, Caicedo, Rodriguez, Rambal, Mina, Segovia, Cuéllar, Pretell, Villamil, Deyverson, Corozo.

MIRASSOL (4-2-3-1): Walter; Formiga, Victor, Willian, Reinaldo; Neto Moura, Lara; Negueba, Gabriel Pires, Galeano; Soares.