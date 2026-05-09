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La Ligue 1 propone una sfida interessante tra squadre con obiettivi diversi: Le Havre-Marsiglia, in programma domenica 10 maggio alle ore 21:00. Il Le Havre, quattordicesimo a 31 punti, vuole allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa, mentre il Marsiglia, settimo a 53 punti, è ancora in corsa per un piazzamento europeo. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Il momento delle due squadreIl Le Havre, allenato da Didier Digard, si presenta con un 4-4-2 compatto, puntando su solidità difensiva e ripartenze. Samatta sarà il riferimento offensivo, supportato da Soumaré per cercare di mettere in difficoltà la difesa avversaria.
Il Marsiglia, guidato da Roberto De Zerbi, risponde con un 3-4-2-1 tecnico e offensivo, basato su costruzione dal basso e qualità tra le linee. Greenwood e Paixao agiranno alle spalle di Vaz, con l’obiettivo di creare superiorità e occasioni da gol.
Le probabili formazioni di Le Havre-MarsigliaCi si attende una partita con ritmi diversi: il Le Havre proverà a chiudersi e ripartire, mentre il Marsiglia cercherà di imporre il proprio gioco e controllare il possesso. In una gara così, la capacità di sbloccare il risultato e la gestione degli spazi saranno decisive.
Le Havre (4-4-2): Diaw, Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui, Doucouré, Ndiaye, Seko, Kechta, Soumaré, Samatta. Allenatore: Didier Digard
Marsiglia (3-4-2-1): Rulli, Emerson, Aguerd, Pavard, Murillo, Vermeeren, O'Riley, Weah, Paixao, Greenwood, Vaz. Allenatore: Roberto De Zerbi
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