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La Ligue 1 propone una sfida delicata in chiave salvezza: Le Havre-Metz, in programma domenica 26 aprile alle ore 17:15. Il Le Havre, quattordicesimo con 30 punti, vuole allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, mentre il Metz, diciottesimo a quota 15 punti, è chiamato a fare punti pesanti per alimentare le speranze di permanenza in categoria. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Didier Digard, si presenta con un 4-4-2 equilibrato, che punta sulla solidità difensiva e sulla capacità di sfruttare le corsie esterne. Samatta e Soumaré guideranno l’attacco, con l’obiettivo di concretizzare le occasioni e ottenere punti fondamentali.

Il Metz, guidato da Stephane Le Mignan, risponde con un 3-4-2-1 organizzato, cercando di mantenere compattezza e colpire con rapidità. Hein e Sabaly agiranno alle spalle di Diallo, con il compito di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 15 punti, gli ospiti hanno bisogno di un risultato positivo per riaprire la corsa salvezza.

Le probabili formazioni di Le Havre-Metz

Ci si attende una partita molto combattuta, con il Le Havre che proverà a fare la gara sfruttando il fattore campo e una maggiore serenità di classifica, mentre il Metz cercherà di restare compatto e colpire in contropiede. In una sfida così delicata, la gestione dei momenti chiave e la concretezza sotto porta potranno fare la differenza.

Le Havre (4-4-2): Diaw, Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui, Doucouré, Ndiaye, Seko, Kechta, Soumaré, Samatta. Allenatore: Didier Digard

Metz (3-4-2-1): Fischer, Gbamin, Sané, Ballo-Touré, Kouao, Traoré, Touré, Abuashvili, Sabaly, Hein, Diallo. Allenatore: Stephane Le Mignan

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