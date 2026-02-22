I padroni di casa arrivano con un rendimento casalingo eccellente e una posizione stabile nei playoff, mentre il Guingamp cerca continuità per restare in corsa per la promozione

Stefano Sorce 22 febbraio - 18:12

La 24ª giornata di Ligue 2 si chiude con un confronto delicato e ricco di significati: lunedì 23 febbraio alle ore 20:45, lo Stade Marie-Marvingt ospita la sfida tra Le Mans-Guingamp. I padroni di casa, protagonisti di una stagione sorprendente dopo la promozione, vogliono difendere la loro posizione nelle zone alte della classifica e rilanciarsi dopo l’ultimo stop. Il Guingamp, invece, arriva con l’obiettivo di riavvicinarsi alla zona playoff, ma ha bisogno di maggiore continuità per restare agganciato al treno promozione. Il fattore campo potrebbe avere un peso determinante in una partita che si preannuncia equilibrata e combattuta.

Vuoi vedere Le Mans-Guingamp in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Le Mans-Guingamp sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Le Mans-Guingamp in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Momento delle due squadre — Il Le Mans sta vivendo una stagione solida e si trova al 4° posto con 10 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte. Nonostante la recente sconfitta per 4-2 contro il Montpellier, la squadra resta una delle più difficili da affrontare, soprattutto in casa. Allo Stade Marie-Marvingt i numeri sono impressionanti: nove partite consecutive senza sconfitte e una gestione molto attenta delle gare, spesso equilibrate nei primi tempi. La squadra mostra grande organizzazione difensiva e un buon equilibrio generale, con una media di circa 1,3 gol segnati e appena 1 subito a partita. Il vero punto di forza resta la capacità di controllare il ritmo e colpire nei momenti decisivi.

Il Guingamp occupa l’11° posto e vive una stagione altalenante, con 9 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. La squadra ha mostrato qualità offensive, ma anche fragilità difensive che hanno limitato la continuità. Nell’ultimo periodo è arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Saint-Étienne, preceduta da risultati alterni che hanno rallentato la corsa verso i playoff. In trasferta il rendimento non è costante e la squadra fatica a mantenere solidità per tutta la gara. Tuttavia, il potenziale offensivo resta un’arma importante e può creare difficoltà anche contro difese ben organizzate.

Vuoi vedere Le Mans-Guingamp in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Le Mans-Guingamp sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA