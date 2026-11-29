Il Lecce dovrà fare i conti anche con un attaccante che conosce bene. Lecce-Atalanta, in programma lunedì 30 novembre 2026 alle 18:30 allo stadio Via del Mare, riporta Nikola Krstović davanti al pubblico salentino in una partita importante per entrambe le classifiche. I padroni di casa cercano una vittoria che manca da cinque giornate: in questo periodo hanno raccolto soltanto un punto, vedendo crescere soprattutto le difficoltà nel proteggere la propria porta. Il confronto con i bergamaschi richiederà una risposta collettiva, oltre alla capacità di sfruttare le occasioni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Atalanta arriva invece da una settimana che ne ha evidenziato la determinazione, ma anche i problemi ancora da risolvere. Dopo il 4-4 con l’Inter, la vittoria ottenuta in rimonta in Bosnia ha confermato una squadra capace di reagire alle difficoltà. Per Sarri, il passaggio successivo è evitare di doverle rincorrere continuamente: al Via del Mare serviranno maggiore controllo e attenzione difensiva, senza rinunciare alla qualità dei giocatori che accompagnano Krstović. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Lecce-Atalanta, dove vedere la diretta tv e streaming

Lecce, ritrovare equilibrio prima di tutto

Per guardarla dal televisore bisognerà aprire l’app della piattaforma su una smart TV compatibile oppure utilizzare un dispositivo supportato collegato allo schermo. La stessa diretta sarà raggiungibile. È necessario un abbonamento che includa la Serie A: una volta effettuato l’accesso, la partita comparirà tra gli eventi del lunedì. Il calcio d’inizio è fissato alle. Chi si collega prima potrà accedere alla pagina dell’incontro e attendere l’avvio della trasmissione.derivano da tre vittorie e un pareggio, a fronte di otto sconfitte. Il dato più preoccupante riguarda però le ultime cinque partite: dodici reti incassate e un solo punto conquistato hanno reso più urgente la necessità di cambiare rendimento.deve ricostruire una squadra capace di restare compatta senza perdere ogni possibilità di attaccare. Abbassarsi troppo significherebbe lasciare iniziativa e territorio all’Atalanta; esporsi senza coperture offrirebbe invece spazio ai suoi trequartisti. Saranno importanti le distanze tra il centrocampo e la difesa, soprattutto quando gli esterni offensivi proveranno ad avanzare.

BERGAMO, ITALIA – 22 NOVEMBRE: Franck Kessié dell’Atalanta esulta con il compagno Sead Kolašinac dopo aver segnato il gol del pareggio durante la partita di Serie A tra Atalanta e Inter, disputata allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo il 22 novembre 2026. (Foto di Antonino Lagana/Getty Images)

Atalanta, la reazione c’è: ora serve maggiore controllo

Ngom deve schermare De Ketelaere, Fatah può attaccare la fascia: la chiave tattica

Le probabili formazioni di Lecce-Atalanta

Il successo di, il pareggio con l’Inter e la rimonta europea hanno restituito segnali incoraggianti sul piano della tenuta mentale. La squadra continua a cercare il risultato anche nelle situazioni sfavorevoli, un elemento utile per superare le incertezze di questo avvio. Resta però necessario ridurre gli errori che complicano le partite. Il 4-4 contro i nerazzurri di Milano ha mostrato risorse offensive e vulnerabilità difensive nella stessa serata. A Lecce,rappresentano due riferimenti per dare efficacia alla manovra, mentre il centrocampo dovrà proteggere meglio le azioni d’attacco.cercherà di ricevere alle spalle di, approfittando del lavoro di Krstović sui centrali. Se Coulibaly o Maleh dovessero stringere per aiutare il compagno,potrebbero trovare spazio ai lati del centrocampo, con Bellanova pronto ad accompagnare sulla destra. Proprio le avanzate dipossono offrire al Lecce una possibilità:, servito rapidamente dopo il recupero del pallone, avrebbe spazio da attaccare. Geubbels dovrà dare un riferimento centrale, mentre N’Dri potrà cercare il lato opposto. Per Kessié ed Éderson diventerà essenziale interrompere il primo passaggio della ripartenza.Ildovrebbe mantenere il 4-3-3. Davanti a Falcone, Veiga e Gallo sono candidati sulle fasce, con Tiago Gabriel e uno tra Siebert e Gaspar al centro. Ngom può occupare la posizione centrale del centrocampo, affiancato da Coulibaly e Maleh. In avanti si profila la conferma di, con Berisha tra le alternative per modificare gli equilibri della mediana.

Nell’Atalanta, Sportiello è atteso tra i pali al posto dell’indisponibile Carnesecchi. Bellanova dovrebbe partire a destra, mentre Bernasconi è in corsa con Zappacosta sulla sinistra; accanto a Scalvini resta aperta la scelta tra Kristensen e Kolašinac. Kessié ed Éderson possono sostenere il reparto composto da Elmas, De Ketelaere e Rowe, alle spalle di Krstović. Raspadori non è convocato per un sovraccarico ai flessori; assenti anche Hien, Kossounou e Pompei.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Kessié, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstović. Allenatore: Maurizio Sarri.

Orario e informazioni essenziali di Lecce-Atalanta