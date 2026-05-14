Ci sono incroci che sembrano quasi proibiti, pieni di fascino, tensione e desiderio di capire chi riuscirà davvero a resistere fino in fondo. Domenica 17 maggio 2026, al Rigamonti-Ceppi, il Lecco ospiterà il Catania nell’andata dei quarti di finale playoff di Serie C, mentre il ritorno si giocherà mercoledì 20 maggio allo stadio Angelo Massimino. Da una parte il calore bluceleste di una piazza che sogna un’altra impresa verso la Serie B, dall’altra la forza emotiva di una città dove il calcio viene vissuto come una questione quasi carnale. Dentro questi playoff non ci sarà spazio per la timidezza: serviranno nervi forti, personalità e la capacità di reggere una pressione che aumenta minuto dopo minuto. E forse è proprio questo il bello di Lecco-Catania: una sfida che sembra voler sedurre il calcio italiano con tutta la sua intensità. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LECCO-CATANIA CLICCA SU BET365.

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La squadra di Valente, contro la Pianese, ha dovuto davvero scavare dentro sé stessa per resistere fino all’ultimo minuto. È stata una qualificazione che ha mostrato carattere, spirito di sacrificio e capacità di reggere la pressione. Adesso però il livello si alza ulteriormente. Il Catania rappresenta probabilmente uno degli ostacoli più complicati dell’intero tabellone playoff. Gli etnei hanno chiuso il girone C al secondo posto con 70 punti, alle spalle soltanto del Benevento, confermandosi una delle squadre più solide e continue della categoria. Il fattore classifica pesa parecchio: in caso di parità totale dopo i 180 minuti sarà infatti il Catania a passare il turno.

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