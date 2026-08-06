La delusione della Champions League è ormai alle spalle, ma il cammino europeo del Lech Poznan è tutt'altro che finito. I campioni di Polonia ripartono dall'Europa League ospitando il KÍ Klaksvík nell'andata del terzo turno preliminare, con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo e costruire un vantaggio prezioso prima della trasferta nelle Isole Faroe. Il calcio d'inizio è in programma giovedì 6 agosto alle ore 21:00. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LECH POZNAN-KLAKSVIK CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA LECH POZNAN-KLAKSVIK SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Il momento del Lech Poznan

La clamorosa eliminazione contro l'Aarhus ha lasciato grande amarezza nell'ambiente del Lech Poznan. Dopo aver vinto 4-1 in trasferta all'andata, la formazione di Niels Frederiksen si è fatta rimontare al ritorno, uscendo ai calci di rigore. In campionato, però, i polacchi hanno iniziato con buoni segnali, raccogliendo quattro punti nelle prime due giornate di Ekstraklasa e dimostrando di avere ancora le qualità per puntare a un cammino europeo importante.

Il momento del KÍ Klaksvik

Anche il KÍ Klaksvík arriva dalla retrocessione in Europa League dopo l'eliminazione contro il Kauno Žalgiris nei preliminari di Champions League. La formazione di Magnus Powell continua comunque a dominare il campionato delle Isole Faroe, dove guida la classifica grazie a una difesa tra le migliori della competizione. L'obiettivo sarà restare in partita fino al ritorno davanti ai propri tifosi.

Probabili formazioni di Lech Poznan-Klaksvik

Il Lech Poznan dovrebbe affidarsi a un sistema offensivo, con Sayyadmanesh pronto a guidare l'attacco dopo aver trovato il primo gol con la nuova maglia nell'ultimo turno di campionato. A supportarlo agiranno Walemark e Luis Palma, mentre in mezzo al campo Murawski è favorito per sostituire l'infortunato Jagiełło.

Il KÍ Klaksvík dovrà invece fare a meno dello squalificato Hallur Hansson. Al suo posto è pronto Näström, mentre in avanti il peso offensivo ricadrà sull'esperienza di Páll Klettskard, affiancato da Brattbakk e Ali.

Lech Poznan (4-4-2): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Moutinho; Walemark, Kozubal, Murawski, Palma; Agnero, Sayyadmanesh.

KÍ Klaksvík (3-4-3): Jensen; Pavlovic, Tellechea, Sorensen; Danielsen, Näström, Sinyan, Jean Carlos; Brattbakk, Klettskard, Ali.

IL MATCH TRA LECH POZNAN-KLAKSVIK SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA