La sfida di tennis tra Jiri Lehecka e Jaume Munar è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca sabato 4 luglio alle ore 12:00. Un confronto interessante tra la solidità del ceco e la tenacia dello spagnolo, con in palio un posto negli ottavi dello Slam londinese.

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La Lehecka arriva all’appuntamento forte di un ranking superiore e di un tennis molto efficace sulle superfici rapide, mentre la Munar proverà a sfruttare la sua resilienza e il buon momento sull’erba per provare a restare agganciato al match.

Jiri Lehecka: caratteristiche e carriera

Jiri Lehecka, nato nel 2001 in Repubblica Ceca, è uno dei giocatori in maggiore crescita nel circuito ATP. Negli ultimi anni ha scalato rapidamente il ranking grazie a risultati importanti nei tornei ATP, affermandosi come uno dei giovani più solidi del circuito.

Dal punto di vista tecnico è un tennista aggressivo, dotato di un servizio potente e di colpi da fondo campo molto incisivi. Ama prendere l’iniziativa nello scambio e su superfici veloci come l’erba riesce a esprimere al meglio il suo tennis diretto e offensivo.

Jaume Munar: caratteristiche e carriera

Jaume Munar, nato nel 1997 in Spagna, è un giocatore noto per la sua solidità e per la grande capacità di lottare su ogni punto. Nel corso della carriera ha ottenuto buoni risultati nel circuito ATP, costruendo una reputazione da avversario sempre difficile da affrontare.

Il suo tennis è basato su consistenza da fondo campo, grande tenuta fisica e capacità di prolungare gli scambi. Anche sull’erba, pur non essendo la sua superficie ideale, riesce spesso a rendere le partite più complicate del previsto grazie alla sua resistenza.

Dove vedere Lehecka-Munar in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Lehecka-Munar, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Lehecka proverà a imporre ritmo e aggressività fin dai primi scambi, sfruttando servizio e potenza.

Munar cercherà invece di allungare gli scambi e sfruttare la sua solidità per mettere alla prova la pazienza dell’avversario.

Pronostico

Wimbledon tende a premiare i giocatori più incisivi al servizio e capaci di comandare lo scambio con continuità, caratteristiche che si adattano bene al gioco di Jiri Lehecka. Il ceco parte quindi favorito grazie alla sua maggiore potenza e alla capacità di prendere rapidamente il controllo dei punti. Munar dovrà provare a rallentare il ritmo e a prolungare gli scambi per aumentare le sue possibilità, ma la differenza di efficacia sui colpi rapidi e sul servizio sembra significativa. Il pronostico è quindi dalla parte di Lehecka, atteso a una vittoria piuttosto solida, probabilmente in due o tre set.

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