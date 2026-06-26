Sfida tra due giocatori dal grande potenziale offensivo nel primo turno di Wimbledon 2026: da una parte il ceco Jiří Lehečka, ormai stabilmente tra i migliori giovani del circuito, dall’altra l’australiano Alexei Popyrin, talento ancora alla ricerca di continuità. L’erba dell’All England Club tende a premiare chi riesce a comandare con il primo colpo e questa partita potrebbe trasformarsi in un duello tra servizio e aggressività da fondo campo. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Lehecka-Popyrin: dove vedere l'ATP di Wimbledon in TV e in Streaming

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arriva ain una fase positiva della carriera, con una crescita evidente soprattutto sui campi veloci. Il ceco ha trovato maggiore equilibrio tra, caratteristiche che sull’erba diventano particolarmente efficaci. Dopo alcune difficoltà nei primi Slam dell’anno, Londra rappresenta una grande occasione per confermare il salto di qualità e dimostrare di poter competere anche nei grandi tornei.invece arriva con molti interrogativi. L’australiano possiede uno dei servizi più pesanti del circuito e un tennis teoricamente adatto all’erba, ma il problema principale è stato il rendimento recente: poca continuità, risultati negativi e una classifica in discesa hanno ridotto la fiducia. Contro un giocatore solido comeservirà ritrovare aggressività e precisione nei momenti importanti.

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