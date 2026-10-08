Lens-Lione può cambiare la testa della classifica di Ligue 1, almeno per una notte. Alla squadra di Paulo Fonseca basta una vittoria per scavalcare momentaneamente il Monaco, attualmente avanti di due punti, ma il ritorno dalla sosta presenta un ostacolo difficile da valutare: un Lens in crisi di risultati, reduce dal cambio di allenatore e alla ricerca di una nuova identità. GUARDA LENS-LIONE IN STREAMING SU BET365

Il confronto apre la sesta giornata del campionato francese, venerdì 9 ottobre 2026 alle 20:45, allo stadio Bollaert-Delelis. Da una parte i padroni di casa, fermi a quattro punti e senza successi da quattro partite; dall'altra un Lione ancora imbattuto, secondo in classifica e con il miglior attacco della competizione. Per seguire le gare disponibili in diretta, SU GOLDBET TROVI LE PARTITE DISPONIBILI IN LIVE STREAMING, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI LENS-LIONE.

Lens-Lione in TV e streaming

allo stadio Bollaert-Delelis. La partita inaugura la sesta giornata della Ligue 1 2026/2027. La trasmissione ufficiale dell'incontro in Francia è affidata a, la piattaforma dedicata al massimo campionato francese. La partita sarà disponibile integralmente sul canale, con possibilità di seguire la diretta attraverso i servizi digitali e i distributori autorizzati della piattaforma. Ligue 1+ offre diversi abbonamenti, compresi piani mensili e formule annuali, ma prezzi e disponibilità dipendono dal mercato di riferimento.

Per gli spettatori che si trovano in Italia è importante distinguere la copertura francese dalla disponibilità internazionale. La presenza dell'incontro su Ligue 1+ non garantisce automaticamente che la stessa diretta sia accessibile attraverso un abbonamento attivato dall'Italia. Non risulta confermata una trasmissione gratuita sui principali canali televisivi italiani.

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Lens-Lione: data, orario e dove vederla

Partita: Lens-Lione

Lens-Lione Competizione: Ligue 1

Ligue 1 Giornata: 6ª

6ª Data: venerdì 9 ottobre 2026

venerdì 9 ottobre 2026 Orario: 20:45

20:45 Stadio: Bollaert-Delelis, Lens

Bollaert-Delelis, Lens Diretta in Francia: Ligue 1+ 2

Ligue 1+ 2 Diretta in Italia: Nessuna diretta

Lens, quattro punti e una difesa che non trova equilibrio

Ilha iniziato la stagione molto lontano dalle aspettative costruite durante lo scorso campionato. Dopo cinque giornate, i Sang et Or hanno raccolto appena, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il bilancio delle reti è perfettamente in equilibrio, ma racconta comunque una squadra troppo vulnerabile: nove gol segnati e altrettanti subiti. Il problema principale riguarda la continuità. Ilha vinto soltanto all'esordio contro, imponendosi 5-2, senza più riuscire a conquistare i tre punti. Sono poi arrivate le sconfitte controe Lorient, il pareggio con il Le Mans e l'ultimo passo falso sul campo del Monaco.

La società ha deciso di intervenire anche sulla panchina, affidando la squadra a Yannick Cahuzac. Il nuovo allenatore non è però riuscito a invertire immediatamente la tendenza, perdendo al debutto. Contro il Lione, Cahuzac dovrà inoltre fare i conti con le assenze di Baidoo e Nawrocki, che riducono le alternative difensive proprio alla vigilia di una partita contro l'attacco più produttivo del campionato.

COMO, ITALIA - 1 AGOSTO: Florian Thauvin del Lens in azione durante l'amichevole pre-campionato tra RC Lens e Villarreal CF allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 1° agosto 2026 a Como, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Lione, dieci gol e nessuna sconfitta: la vetta è a portata di mano

Ilha invece costruito il proprio avvio di stagione sulla continuità. La formazione diè seconda con 11 punti, frutto di tre vittorie e due pareggi, e non ha ancora conosciuto la sconfitta. L'ultimo risultato prima della sosta è stato particolarmente convincente:, una prestazione che ha confermato la qualità offensiva dell'OL. Con, il Lione possiede il miglior attacco della Ligue 1. Un dato che acquista ulteriore valore considerando la capacità della squadra di distribuire la produzione offensiva tra diversi interpreti.

Il confronto di Lens offre inoltre una possibilità concreta: vincendo venerdì sera, i Gones salirebbero a 14 punti, superando momentaneamente il Monaco. Fonseca dovrà però gestire le conseguenze della pausa per le nazionali. Alcuni giocatori sono rientrati soltanto negli ultimi giorni e la situazione difensiva richiede particolare attenzione. L'assenza più pesante riguarda Moussa Niakhaté, fermato da un problema muscolare accusato durante gli impegni con il Senegal. Il tecnico portoghese dovrà quindi modificare una coppia centrale che aveva trovato una buona intesa nelle prime giornate.

La chiave tattica: gli spazi dietro Aguilar possono favorire il Lione

Il confronto tra i sistemi di gioco suggerisce una partita nella quale le corsie laterali potrebbero avere un peso decisivo. Il, affidando ad Aguilar e Kadile il compito di garantire ampiezza. I due esterni saranno chiamati ad accompagnare la manovra, ma dovranno anche rientrare rapidamente quando il Lione riuscirà a recuperare il pallone. È proprio questa una delle situazioni chepotrebbe cercare di sfruttare. Con il, ilpuò utilizzare Nuamah per attaccare la profondità e Openda per occupare gli spazi tra i difensori centrali. Se Aguilar dovesse avanzare troppo, il Lens rischierebbe di concedere campo alle accelerazioni degli ospiti.

Un altro duello interessante riguarda la zona centrale. Thauvin dovrebbe muoversi alle spalle di Sima, cercando ricezioni tra le linee. Il suo compito sarà attirare fuori posizione uno dei centrocampisti del Lione e creare spazio per gli inserimenti. Fonseca può però rispondere attraverso la qualità di Tolisso, capace di accompagnare l'azione e inserirsi senza pallone. Il Lens avrà bisogno soprattutto di mantenere le distanze tra i reparti. Concedere troppo spazio tra centrocampo e difesa contro una squadra che ha già segnato dieci gol potrebbe diventare particolarmente pericoloso.

ISTANBUL, TURCHIA - 18 AGOSTO: Archie Brown del Fenerbahce viene contrastato da Ernest Nuamah dell'OL Lyonnes durante la partita di andata dei play-off della UEFA Champions League 2026/27 tra Fenerbahce e OL Lyonnes al Fenerbahce Sükrü Saracoglu Spor Kompleksi il 18 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Le probabili formazioni di Lens-Lione

Ildovrebbe confermare una struttura con tre difensori centrali. Risser è favorito tra i pali, con Antonio, Todibo e Udol davanti a lui. Sulle fasce spazio ade Kadile, mentre Cuisance e Haidara dovrebbero occupare la zona centrale. La qualità offensiva sarà affidata soprattutto a, chiamato a muoversi tra le linee insieme a Soares alle spalle di Sima.

Nel Lione, Paulo Fonseca deve invece trovare una soluzione all'assenza di Niakhaté. Greif dovrebbe essere confermato in porta, con Athekame e Abner sulle corsie difensive. Al centro Felix Bacher è candidato a una maglia, mentre resta da definire il suo compagno di reparto. In mezzo al campo Bidstrup e Morton rappresentano le principali soluzioni, con Tolisso libero di avanzare sulla trequarti. Davanti, Loïs Openda sarà il riferimento centrale, sostenuto da Nuamah e Boudache sugli esterni.

Lens (3-4-2-1): Risser; Antonio, Todibo, Udol; Aguilar, Cuisance, Haidara, Kadile; Thauvin, Soares; Sima. Allenatore: Yannick Cahuzac.

Lione (4-2-3-1): Greif; Athekame, Bacher, Kluivert, Abner; Bidstrup, Morton; Nuamah, Tolisso, Boudache; Openda. Allenatore: Paulo Fonseca.