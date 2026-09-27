La Lettonia affronta Cipro lunedì 28 settembre alle ore 18:00 allo Skonto Stadium di Riga, nella seconda giornata della Nations League 2026/27. La squadra di Paolo Nicolato arriva alla sfida dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Armenia, mentre Cipro ha perso 2-1 contro il Montenegro all'esordio. Entrambe le nazionali sono quindi ancora ferme a 0 punti nel gruppo C2.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La Lettonia vuole reagire dopo la sconfitta di Erevan e potrà contare sul fattore campo per cercare i primi punti del torneo. Cipro, guidata da Akis Mantzios, è invece reduce dal ko contro il Montenegro e deve migliorare soprattutto la fase difensiva. Per entrambe si tratta quindi di una gara importante per rimanere agganciate al gruppo e non compromettere già dopo due giornate il percorso nella Lega C.SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Lettonia-Cipro in TV e streaming

La sfida tra

rientra nella programmazione italiana della Nations League, i cui diritti sono condivisi tra Rai Play, Mediaset e Sky Italia. La partita è inoltre presente nel programma di Sky Sport per lunedì 28 settembre alle ore 18:00 e potrà essere seguita attraverso i servizi streaming collegati alla piattaforma.

Lettonia

La

ha iniziato la competizione con una sconfitta per 2-0 sul campo dell'Armenia, ma Paolo Nicolato ha sottolineato alla vigilia del debutto la necessità di migliorare soprattutto nella fase offensiva e nella capacità di concretizzare le occasioni create. Il tecnico italiano ha prolungato il proprio contratto fino al novembre 2027 e continua quindi il percorso avviato alla guida della nazionale lettone.

Tra gli elementi di maggiore esperienza della rosa ci sono Jānis Ikaunieks e Vladislavs Gutkovskis, mentre la squadra può contare anche sulla spinta degli esterni Ciganiks e Jurkovskis. Dopo il ko contro l'Armenia, Nicolato cercherà una risposta immediata davanti al proprio pubblico.

Cipro

arriva alla seconda giornata dopo il 2-1 subito contro il Montenegro. La nazionale allenata da Akis Mantzios ha quindi bisogno di trovare maggiore solidità per evitare di accumulare un secondo risultato negativo consecutivo. Il tecnico greco guida la selezione cipriota dal 2025 e punta su un gruppo composto prevalentemente da giocatori provenienti dal campionato nazionale, con alcuni elementi di maggiore esperienza internazionale.

La sfida di Riga rappresenta una possibilità per Cipro di rimettere in equilibrio il proprio cammino nel gruppo C2. La squadra dovrà prestare particolare attenzione alla gestione del possesso e alle ripartenze della Lettonia, soprattutto considerando il fattore campo.

Le chiavi della partita

La principale chiave sarà la capacità di entrambe le squadre di

. Lettonia e Cipro hanno perso la prima partita del girone e arrivano allo scontro diretto con la necessità di muovere la classifica.

Il fattore campo può rappresentare un elemento importante per la Lettonia, che proverà a prendere l'iniziativa attraverso Ikaunieks e gli esterni. Cipro dovrà invece cercare di mantenere compatte le linee e sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari quando la formazione di Nicolato proverà ad alzarsi.

Lettonia-Cipro: data, orario e canali

Partita: Lettonia-Cipro

Competizione: Nations League 2026/27

Giornata: 2ª giornata, Gruppo C2

Data: lunedì 28 settembre 2026

Orario: 18:00

Stadio: Skonto Stadium, Riga

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: NOW, Sky Go

Telecronaca: Sky Sport

Le probabili formazioni

La

dovrebbe affidarsi a un sistema con quattro difensori, con Matrevics tra i pali e Balodis, Černomordijs e Veips candidati per la linea arretrata. Ikaunieks può agire alle spalle del riferimento offensivo Gutkovskis, mentre Ciganiks e Vapne sono tra le soluzioni sugli esterni.

Lettonia (4-2-3-1): Matrevics; Balodis, Černomordijs, Veips, Jurkovskis; Varslavāns, Zelenkovs; Vapne, Ikaunieks, Ciganiks; Gutkovskis.

Cipro (4-2-3-1): Mall, Karo, Laifis, Gogic, Andreou; Kyriakou, Charalampous; Loizou, Kastanos, Pittas; Sotiriou.