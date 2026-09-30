Lettonia e Montenegro si affrontano allo Stadions Skonto di Riga nella terza giornata della Nations League, con obiettivi differenti dopo le prime due gare del Gruppo 2 della Lega C. La selezione lettone ha raccolto un solo punto, senza riuscire a segnare nelle ultime tre partite, mentre il Montenegro ha iniziato il percorso a punteggio pieno, superando prima Cipro e poi l'Armenia in una sfida decisa soltanto all'89' dalla rete di Latkovic. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Paolo Nicolato cerca una reazione davanti al proprio pubblico, chiamata a ritrovare incisività dopo le difficoltà mostrate nella costruzione delle occasioni da gol. Dall'altra parte, il Montenegro di Mirko Vucinic vuole proseguire la striscia positiva e difendere il primato, facendo leva su un attacco che ha già realizzato cinque reti nelle prime due giornate. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Lettonia-Montenegro in TV e streaming

Lettonia-Montenegro si gioca venerdì 2 ottobre alle ore 18:00 allo Stadions Skonto di Riga ed è valida per il terzo della Nations League 2026/27 (Lega C (Gruppo 3)). La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma sarà possibile seguire la sfida sul canale 202 di Sky Sport, dedicato alla Diretta Gol, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.

Qui Lettonia

0-0 contro Cipro

Paolo Nicolato

Qui Montenegro

sei punti conquistati nelle prime due giornate

Mirko Vucinic

I precedenti

Lettonia-Montenegro, probabili formazioni

Laarriva alla sfida dopo lo, un pareggio che ha mosso la classifica ma lasciato aperti diversi interrogativi sulla fase offensiva. La squadra dinon è riuscita a centrare lo specchio della porta nell'ultimo incontro e attraversa un periodo complicato sotto il profilo realizzativo, con tre partite consecutive senza gol. Anche i risultati complessivi confermano le difficoltà: nelle ultime quindici gare disputate in tutte le competizioni sono arrivate soltanto due vittorie, mentre allo Stadions Skonto la selezione lettone ha perso cinque delle ultime dieci partite.Ilsi presenta a Riga da capolista del girone, forte di. Dopo il successo per 2-1 contro Cipro, la formazione diha superato anche l'Armenia per 3-2, trovando il gol decisivo con Latkovic all'89' al termine di una partita ricca di episodi. L'avvio positivo si inserisce in una fase incoraggiante: sotto la guida dell'attuale commissario tecnico sono arrivate tre vittorie nelle ultime quattro partite, con otto reti realizzate. Anche il rendimento in trasferta offre indicazioni favorevoli, grazie a una serie di quattro gare consecutive senza sconfitte lontano da casa.In quattro precedenti, tra amichevoli e sfide ufficiali, la Lettonia non ha mai battuto il Montenegro. L'ultimo confronto risale alle qualificazioni Mondiali 2022: successo montenegrino in Lettonia (1-2) e pareggio a reti inviolate al ritorno (0-0).Matrevics; Melniks, Cernomordijs, Cirkin; Savalnieks, Zelenkovs, Emsis, Vapne, Ciganiks; Gutkovskis, Uldrikis.Paolo Nicolato.

MONTENEGRO (4-4-2): Popovic; Roganovic, Duric, Savic, Gasevic; Vukovic, Loncar, Jankovic, Bulatovic; Osmajic, Krstovic. CT: Mirko Vucinic.

Lettonia-Montenegro: data, orario e canali