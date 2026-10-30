Sei vittorie consecutive hanno riportato l’Atletico Madrid a ridosso della vetta. Ora la squadra di Diego Simeone cerca un altro passo avanti nella trasferta contro il Levante, in programma sabato 31 ottobre 2026 alle 14:00 al Ciutat de València, per l’undicesima giornata della Liga. Data e orario sono confermati dalla programmazione ufficiale del campionato. GUARDA LEVANTE-ATLETICO MADRID IN STREAMING SU BET365.

I Colchoneros arrivano dal successo per 1-0 sul Deportivo e possono scavalcare momentaneamente il Barcellona, impegnato in serata contro l’Alavés. Il Levante deve invece ripartire dopo il 2-1 subito sul campo della Real Sociedad, che ha interrotto una sequenza di tre risultati utili. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE LEVANTE-ATLETICO MADRID IN STREAMING SU VINCITÙ.

Come accedere alla diretta di Levante-Atletico Madrid

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Il programma: calcio d’inizio alle 14 al Ciutat de València

Competizione: Liga.

Liga. Giornata: 11ª.

11ª. Data: sabato 31 ottobre 2026.

sabato 31 ottobre 2026. Orario: 14:00.

14:00. Stadio: Ciutat de València, Valencia.

Ciutat de València, Valencia. Visione in TV: app DAZN su smart TV e dispositivi compatibili.

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Levante, ripartire dalla continuità trovata prima di San Sebastián

La sconfitta contro laha fermato il Levante dopo due pareggi e una vittoria. Un passo falso che non cancella i segnali di ripresa, ma rende importante la risposta contro una delle squadre più in forma del campionato. La formazione di Luisha dieci punti dopo dieci giornate, con sedici reti segnate e diciannove subite. La capacità di trovare il gol ha permesso ai valenciani di raccogliere risultati, mentre la tenuta difensiva resta un aspetto sul quale lavorare. Contro l’Atletico, concedere occasioni semplici potrebbe pesare ancora di più, considerando la capacità dei madrileni di proteggere un vantaggio.

Per il Levante sarà importante accompagnare le azioni offensive senza perdere le distanze tra i reparti. Romero e Ratkov avranno bisogno del sostegno degli esterni e dei centrocampisti: lasciarli isolati significherebbe facilitare il recupero del pallone da parte degli ospiti. Castro deve fare i conti con l’assenza di Bardeli, mentre le condizioni di De la Fuente restano da valutare. Sulla fascia destra, Nacho Pérez è indicato tra i possibili titolari davanti a Toljan.

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 17: Alex Baena of Atletico Madrid celebrates scoring his team’s first goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between RCD Espanyol de Barcelona and Atletico de Madrid at RCDE Stadium on October 17, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Pedro Salado/Getty Images)

Atletico Madrid, la corsa alla vetta passa dalla solidità

Gli ultimi due successisono arrivati con lo stesso risultato: 1-0 contro Espanyol e Deportivo. Due partite che hanno dato continuità alla rincorsa e confermato quanto la fase difensiva stia incidendo sul rendimento della squadra. I madrileni hanno incassato otto gol nelle prime dieci giornate e, durante la serie di sei vittorie consecutive, hanno mantenuto la porta inviolata quattro volte. Simeone può quindi affrontare la trasferta con una base solida, anche nelle giornate in cui l’attacco fatica a chiudere presto la partita.

Le assenze di Koke e Cardoso riducono le alternative a centrocampo, mentre resta da verificare il recupero di Romero. Davanti, Julián Álvarez arriva dal gol decisivo contro il Deportivo; Kang-in Lee e Jonathan David sono altre soluzioni per il reparto offensivo, con Lookman indicato inizialmente tra le alternative. La gestione del possesso sarà uno dei passaggi della gara: l’Atletico dovrà trovare spazi contro una squadra che potrebbe abbassarsi, mantenendo attenzione alle ripartenze del Levante.

Le probabili formazioni: due punte per Castro, Álvarez atteso nell’Atletico

Il, affidando la porta a Ryan. Nacho Pérez, Mandi, Ndukwe e Manu Sánchez sono i candidati per la linea difensiva. A centrocampo Brugué e Thiago Fernández dovrebbero occupare le corsie, con Requena e Olasagasti nella zona centrale. In attacco è prevista la coppia composta da Romero e Ratkov.

Anche per l’Atletico Madrid l’ipotesi proposta è il 4-4-2, con Oblak tra i pali. Marcos Llorente e Grimaldo potrebbero agire sulle fasce difensive, ai lati di Pubill e Hancko. Giuliano Simeone e Baena sono attesi sulle corsie di centrocampo, con Hjulmand e Barrios in mezzo. Kang-in Lee potrebbe affiancare Julián Álvarez, ma la concorrenza di David lascia aperte le scelte offensive.

LEVANTE (4-4-2): Ryan; Nacho Pérez, Mandi, Ndukwe, Manu Sánchez; Brugué, Requena, Olasagasti, Thiago Fernández; Romero, Ratkov.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Hjulmand, Barrios, Baena; Kang-in Lee, Julián Álvarez.