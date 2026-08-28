Il Ciutat de València apre le porte a una sfida che mette subito alla prova le ambizioni di Levante e Real Betis. Il sabato della 3ª giornata di Liga EA Sports propone infatti il confronto tra i granotes di Luis Castro e il Betis di Manuel Pellegrini, con i padroni di casa alla ricerca della prima vittoria stagionale e gli ospiti intenzionati a prolungare il loro ottimo avvio di campionato. VEDI LEVANTE-BETIS IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Levante-Betis in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Levante-Betis

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Le modalità di accesso possono variare in base alla piattaforma utilizzata. È quindi consigliabile controllare sempre il palinsesto in prossimità del calcio d'inizio.

Levante-Betis: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 3ª giornata di Liga EA Sports e si disputa al Ciutat de València. Il Levante arriva all'appuntamento con un solo punto conquistato nelle prime due giornate e senza ancora aver trovato la via del gol, mentre il Betis è a punteggio pieno dopo due successi consecutivi.

Partita: Levante-Real Betis

Levante-Real Betis Competizione: Liga EA Sports

Liga EA Sports Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 17:00

17:00 Stadio: Ciutat de València

Ciutat de València Streaming verificato: Bet365, Vincitu

Per il Levante si tratta di un'occasione importante per sbloccarsi dopo una partenza complicata. Il Betis, invece, vuole continuare la propria striscia positiva e ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato.

Il momento del Levante

Il Levante ha completamente cambiato faccia dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Espanyol. Nella seconda giornata, la squadra di Luis Castro ha adottato un atteggiamento più prudente e ha pareggiato 0-0 sul campo dell'Osasuna, mostrando una maggiore solidità difensiva e creando anche due importanti occasioni da gol.

“Credo che la squadra abbia recepito bene la lezione con l’Espanyol. Ho visto un gruppo molto coeso che voleva riscattarsi. Mi è piaciuto l’atteggiamento difensivo dove abbiamo concesso pochissimo, ma anche quello offensivo dove abbiamo creato due palle gol importanti. Ci è mancata un po’ di precisione ma è un buon punto in trasferta”. Queste le parole di Luis Castro dopo la sfida contro l'Osasuna.

Il tecnico portoghese può quindi ripartire dalle indicazioni positive emerse dalla seconda giornata, anche se il problema principale resta la fase realizzativa. Il Levante non ha ancora segnato nelle prime due gare e dovrà migliorare soprattutto negli ultimi metri se vorrà mettere in difficoltà un Betis che ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le prime uscite.

Castro dovrebbe affidarsi al 4-1-4-1, con Romero favorito come unica punta davanti a una linea composta da Brugue, Bardeli, Olasagasti e Fernandez. Rey dovrebbe invece agire davanti alla difesa con il compito di dare equilibrio alla squadra.

Il momento del Betis

Il Real Betis arriva alla sfida con sei punti conquistati nelle prime due giornate. Il Balompiè ha prima superato per 1-0 la Real Sociedad e poi ha replicato con lo stesso risultato nel derby contro il Valencia, imponendosi al Mestalla grazie al gol di Pablo Garcia.

“La squadra si è comportata bene anche oggi dopo averlo fatto alla prima giornata. Gli avvii di un campionato non sono mai facili, sono soddisfatto di quanto hanno fatto i miei ragazzi. Iniziare con 2 vittorie e senza subire gol è un ottimo boost per continuare a fare bene”. Così Manuel Pellegrini ha commentato il secondo successo consecutivo della sua squadra.

Il Betis vuole ora continuare la propria marcia e conquistare il terzo successo consecutivo. La formazione biancoverde ha mostrato grande solidità nelle prime due giornate, riuscendo a vincere entrambe le partite senza subire gol.

Pellegrini continua a puntare sul 4-2-3-1, con Fornals favorito dal primo minuto rispetto a Isco sulla trequarti. Ai suoi lati dovrebbero agire Antony e Riquelme, mentre in attacco Cucho Hernandez resta favorito nonostante l'arrivo di Troy Parrott. Il Betis dovrà però fare i conti con alcune assenze, tra cui Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal, Gonzalo Petit e Diego Conde.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Levante (4-1-4-1): Ryan; Perez, Dela, Mandi, Sanchez; Rey; Brugue, Bardeli, Olasagasti, Fernandez; Romero. Allenatore: Castro.

Real Betis (4-2-3-1): Valles; Ortiz, Llorente, Gomez, Firpo; Bernal, Deossa; Antony, Fornals, Riquelme; Cucho. Allenatore: Pellegrini.