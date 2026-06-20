La sfida di tennis tra Ann Li e Ekaterina Alexandrova è valida per i sedicesimi di finale del WTA 500 di Berlino e si gioca domenica 21 giugno alle ore 11:00. Un incontro molto interessante tra una giocatrice in crescita e una delle tenniste più solide e potenti del circuito, con in palio un posto negli ottavi del prestigioso torneo tedesco sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Li arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati negli ultimi mesi. L’americana è una giocatrice rapida, capace di costruire punti con intensità e di mettere pressione con un tennis aggressivo da fondo campo.

La Alexandrova, invece, è una delle tenniste più pericolose quando riesce a trovare ritmo. La russa basa il suo gioco su servizio potente e colpi molto incisivi, caratteristiche che si adattano perfettamente alle superfici rapide come l’erba.

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Il momento delle due tenniste

Li proverà a giocare con ritmo alto e aggressività per provare a sorprendere l’avversaria.

Alexandrova cercherà invece di imporre la propria potenza e prendere il controllo degli scambi fin dai primi colpi.

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