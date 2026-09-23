Per il Liechtenstein è il momento di capire se il nuovo cammino può essere diverso da quello delle precedenti edizioni. Liechtenstein-Lituania si gioca giovedì 24 settembre 2026 alle 20:45 al Rheinpark Stadion di Vaduz e apre il Gruppo 2 della Lega D di UEFA Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Da una parte una nazionale che vuole lasciarsi alle spalle un periodo complicato, dall'altra una Lituania abituata negli ultimi anni a confrontarsi a un livello superiore della competizione. In una Lega D destinata a cambiare volto con la futura riforma della Nations League, i primi novanta minuti possono già indicare quale delle due abbia più argomenti per assumere il controllo del raggruppamento. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Liechtenstein-Lituania in TV e streaming: dove seguirla

Liechtenstein-Lituania si gioca giovedì 24 settembre 2026 alle 20:45 al Rheinpark Stadion di Vaduz. In Italia sarà possibile seguire gli aggiornamenti della partita su Sky Sport Calcio all'interno di Diretta Gol Nations League, insieme alle altre gare disputate nella stessa fascia oraria. La Diretta Gol sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso smart TV e dispositivi compatibili oppure da computer, smartphone e tablet.

Il momento del Liechtenstein

Il Liechtenstein arriva all'esordio dopo una prima parte del 2026 tutt'altro che semplice. Nelle quattro partite disputate durante l'anno è arrivata una sola vittoria, mentre le ultime due amichevoli di giugno si sono concluse con altrettante sconfitte contro Andorra e Cipro. Konrad Fünfstück deve quindi provare a ricostruire soprattutto fiducia e solidità, sfruttando il ritorno a una competizione nella quale gli avversari sono maggiormente alla portata rispetto a quelli affrontati abitualmente nelle qualificazioni mondiali o europee.

Anche la storia recente nella Nations League racconta però quanto sia complicato il percorso della nazionale del Principato: due sole vittorie in venti partite nella competizione. Il Rheinpark Stadion può diventare allora il punto dal quale provare a cambiare passo. L'esperienza non manca in alcuni ruoli chiave: Benjamin Büchel si avvicina alla presenza numero 83 con la nazionale, mentre il capitano Nicolas Hasler sarà ancora il riferimento del centrocampo. Per il Liechtenstein sarà fondamentale rimanere dentro la partita il più a lungo possibile, evitando di concedere alla Lituania la possibilità di controllare ritmo e territorio.

LIEGI, BELGIO - 18 NOVEMBRE: Thomas Meunier del Belgio viene contrastato da Emanuel Zünd del Liechtenstein durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Belgio e Liechtenstein il 18 novembre 2025 a Liegi, Belgio. (Foto di Omar Havana/Getty Images)

Il momento della Lituania

La Lituania si presenta a Vaduz dopo aver utilizzato la Coppa del Baltico come ultimo vero banco di prova prima della Nations League. La nazionale di Edgaras Jankauskas ha superato la Lettonia ai calci di rigore, raggiungendo la finale, nella quale è stata poi battuta 1-0 dall'Estonia. Un percorso che non ha prodotto il trofeo ma ha permesso al commissario tecnico di verificare condizione e meccanismi della squadra in vista degli impegni ufficiali.

I lituani possono inoltre portarsi dietro l'esperienza accumulata nelle precedenti partecipazioni in Lega C. Anche i confronti diretti sorridono alla Lituania, capace di vincere quattro delle sei sfide disputate contro il Liechtenstein e sconfitta soltanto una volta. Il giocatore dal quale passa buona parte della qualità della manovra rimane Gvidas Gineitis, mentre davanti Armandas Kučys può rappresentare il principale riferimento per attaccare l'area. La vera sfida sarà trasformare la maggiore qualità tecnica in dominio concreto, senza permettere ai padroni di casa di portare l'incontro su ritmi bassi e sporchi.

La chiave tattica di Liechtenstein-Lituania

Entrambe le nazionali potrebbero partire con il 4-4-2, ma interpretandolo in maniera differente. Il Liechtenstein avrà bisogno soprattutto di compattezza, con le due linee di centrocampo e difesa molto vicine per impedire alla Lituania di trovare facilmente spazio nella zona centrale. Hasler può avere un ruolo fondamentale nelle due fasi, mentre Salanovic e Saglam dovranno cercare di dare profondità alle ripartenze. Se i due attaccanti resteranno troppo isolati, il rischio per i padroni di casa sarà quello di riconsegnare continuamente il pallone agli avversari.

La Lituania può invece provare ad alzare il proprio baricentro affidando a Gineitis parte della costruzione offensiva. Kučys e Venckus dovranno muoversi contro una difesa che potrebbe proteggere soprattutto l'area. La capacità degli ospiti di aumentare il ritmo senza perdere equilibrio sarà probabilmente uno degli elementi centrali della gara.

Le probabili formazioni di Liechtenstein-Lituania

Il Liechtenstein dovrebbe confermare Benjamin Büchel tra i pali, protetto da Göppel, Meier, Malin e Hofer. Hasler guiderà il centrocampo insieme a Sele, Lüchinger e M. Büchel, mentre Salanovic e Saglam dovrebbero formare la coppia offensiva scelta da Fünfstück.

La Lituania dovrebbe rispondere con Gertmonas in porta e Utkus, Lasickas, Armalas e Lekiatas nel reparto arretrato. Vorobjovas, Dolznikov, Jankauskas e Gineitis formeranno la linea di centrocampo, con Kučys e Venckus incaricati di occupare l'area avversaria.

Liechtenstein (4-4-2): Büchel; Göppel, Meier, Malin, Hofer; Hasler, Sele, Lüchinger, M. Büchel; Salanovic, Saglam.

Lituania (4-4-2): Gertmonas; Utkus, Lasickas, Armalas, Lekiatas; Vorobjovas, Dolznikov, Jankauskas, Gineitis; Kučys, Venckus.

Informazioni finali sulla gara

Partita: Liechtenstein-Lituania

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 1ª

Data: giovedì 24 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Rheinpark Stadion, Vaduz

Diretta TV: Sky Sport Calcio (Diretta Gol Nations League)

Streaming: NOW