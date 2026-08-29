La seconda giornata di Ligue 1 2026/27 propone subito un big match di grande interesse: il Monaco ospita l'Olympique Marsiglia in una sfida tra due squadre che puntano a inserirsi nella corsa alle posizioni di vertice. Entrambe hanno iniziato il campionato con una vittoria e arrivano quindi all'appuntamento con il morale alto. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI MONACO-MARSIGLIA IN STREAMING SU BET365.

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming di Monaco-Marsiglia. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Monaco-Marsiglia in diretta TV e streaming

La partita sarà disponibile in diretta streaming nei palinsesti di Bet365, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizierà domenicae potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

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Come accedere allo streaming di Monaco-Marsiglia

Scegliere l'operatore; Accedere al proprio account oppure completare la registrazione; Aprire la sezione dedicata agli eventi live; Selezionare il calcio e la Ligue 1; Cercare Monaco-Marsiglia tra le partite di domenica 30 agosto; Verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Monaco-Marsiglia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Monaco-Marsiglia

: Monaco-Marsiglia Competizione : Ligue 1

: Ligue 1 Data : domenica 30 agosto 2026

: domenica 30 agosto 2026 Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Stadio Louis II

: Stadio Louis II Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Vincitu e Goldbet

La sfida si giocherà domenica 30 agosto ed il calcio d'inizio è

Il Monaco vuole confermare il buon avvio della nuova gestione, mentre il Marsiglia punta a dare seguito al largo successo ottenuto nella prima giornata.

Il momento di forma del Monaco

L'avventura di Filipe Luis sulla panchina del Monaco è cominciata nel migliore dei modi. Il tecnico brasiliano ha infatti accompagnato la squadra alla qualificazione alla fase principale della Conference League, superando il Gornik Zabrze nel doppio confronto dei playoff. Anche l'esordio in Ligue 1 ha regalato subito una soddisfazione, con il successo esterno per 1-0 sul campo del Le Havre.

A decidere la partita è stato Eric Dier, autore del gol dopo appena 14 minuti. I monegaschi hanno quindi ottenuto il risultato che cercavano, anche se il calendario è destinato a diventare particolarmente impegnativo. Dopo il big match contro il Marsiglia, infatti, il Monaco dovrà affrontare due trasferte molto complicate contro PSG e Strasburgo. Una vittoria contro l'OM permetterebbe dunque alla squadra di Filipe Luis di affrontare il prossimo ciclo di partite con ulteriore fiducia.

Il momento di forma del Marsiglia

Il nuovo Olympique Marsiglia di Bruno Genesio ha risposto presente già alla prima uscita stagionale. L'OM ha infatti travolto lo Strasburgo per 4-0, mostrando grande efficacia nella fase offensiva e iniziando nel migliore dei modi il nuovo percorso tecnico. Un risultato particolarmente significativo dopo le difficoltà vissute dal club nella passata stagione.

Il grande protagonista dell'esordio è stato Amine Gouiri, autore di una doppietta. A completare il poker sono stati Abdallah e Hojbjerg, dando così al Marsiglia una partenza estremamente convincente. La squadra deve però fare i conti con l'addio di Mason Greenwood, una delle principali stelle della scorsa stagione. Il test contro il Monaco rappresenta quindi un esame importante per capire se il nuovo OM può davvero competere stabilmente ai vertici della Ligue 1.

MARSIGLIA, FRANCIA - 25 NOVEMBRE: Leonardo Balerdi dell'Olympique de Marseille corre con il pallone durante la partita della quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Newcastle United FC allo Stade de Marseille il 25 novembre 2025 a Marsiglia, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Le probabili formazioni di Monaco-Marsiglia

Il Monaco dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Hradecky tra i pali e Teze, Kehrer, Dier e Nazinho in difesa. Zakaria e Camara formeranno la coppia in mediana, mentre Detourbet, Golovin e Idumbo agiranno alle spalle di Biereth.

Il Marsiglia dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. De Lange sarà il portiere, con Weah, Egan-Riley, Kondogbia e Palmieri davanti a lui. Nnadi e Hojbjerg saranno i due centrocampisti, mentre Harit, Angel Gomes e Maupay supporteranno Gouiri.

Monaco (4-2-3-1): Hradecky; Teze, Kehrer, Dier, Nazinho; Zakaria, Camara; Detourbet, Golovin, Idumbo; Biereth.

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): De Lange; Weah, Egan-Riley, Kondogbia, Palmieri; Nnadi, Hojbjerg; Harit, Angel Gomes, Maupay; Gouiri.