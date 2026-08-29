Il Rennes affronta il Le Mans nella seconda giornata di Ligue 1 2026/27, con entrambe le squadre desiderose di dare continuità al proprio esordio positivo. I padroni di casa arrivano dal prestigioso pareggio ottenuto contro il PSG, mentre gli ospiti hanno iniziato la loro nuova avventura nella massima serie francese con un divertente pareggio contro il Brest.La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI RENNES-LE MANS IN STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Rennes-Le Mans in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Rennes-Le Mans

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Rennes-Le Mans: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Rennes-Le Mans

: Rennes-Le Mans Competizione : Ligue 1

: Ligue 1 Data : domenica 30 agosto 2026

: domenica 30 agosto 2026 Orario : 17:15

: 17:15 Stadio : Roazhon Park

: Roazhon Park Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Vincitu e Goldbet

La sfida si giocherà domenica 30 agosto ed il calcio d'inizio è

Il Rennes vuole trasformare l'ottimo punto conquistato contro il PSG nei primi tre punti della stagione, mentre il Le Mans punta a sorprendere ancora dopo il 2-2 dell'esordio.

Il momento di forma del Rennes

Il Rennes ha cominciato la nuova stagione con un risultato di grande prestigio, riuscendo a strappare un 2-2 al PSG. La formazione di Habib Beye ha accarezzato a lungo l'idea di conquistare l'intera posta in palio, riuscendo addirittura a portarsi sul 2-0 contro i campioni di Francia. Soltanto nella parte finale dell'incontro è arrivata la rimonta dei parigini, firmata dalla doppietta di Ferran Torres.

Il punto conquistato rappresenta comunque un ottimo biglietto da visita per una squadra che nella scorsa stagione ha chiuso al sesto posto e vuole continuare a gravitare nelle zone che possono garantire l'accesso alle competizioni europee. La prestazione contro il PSG ha inoltre evidenziato una squadra capace di giocare con personalità anche contro avversari di primissimo livello. Ora il Rennes vuole sfruttare il fattore campo per trasformare le buone sensazioni dell'esordio in una prima vittoria stagionale.

Il momento di forma del Le Mans

Il Le Mans ha invece festeggiato il proprio ritorno in Ligue 1 con un 2-2 contro il Brest, mostrando immediatamente carattere e capacità di reagire alle difficoltà. Un esordio positivo per una squadra che si affaccia nuovamente sul massimo palcoscenico del calcio francese e che ha come principale obiettivo quello di conquistare la salvezza.

Il club della Sarthe arriva infatti da due promozioni consecutive, un percorso che lo ha riportato rapidamente ai vertici del calcio nazionale. Il punto ottenuto alla prima giornata può rappresentare una preziosa iniezione di fiducia, soprattutto considerando il livello dell'avversario che attende la squadra nella seconda giornata. Contro il Rennes servirà un'altra prestazione di grande attenzione, ma il debutto ha già dimostrato che il Le Mans non vuole recitare un ruolo da semplice comparsa.

RENNES, FRANCIA - 22 FEBBRAIO: Una veduta generale all’interno dello stadio prima della partita di ritorno dei playoff della UEFA Europa League 2023/24 tra lo Stade Rennais FC e l’AC Milan al Roazhon Park, il 22 febbraio 2024 a Rennes, Francia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan tramite Getty Images)

Le probabili formazioni di Rennes-Le Mans

Il Rennes dovrebbe presentarsi con il 4-3-3. Samba sarà il portiere, mentre Frankowski, Cresswell, Aït Boudlal e Nagida comporranno la linea difensiva. A centrocampo spazio a Thomasson, Rongier e Szymanski, con Al-Tamari, Lepaul e I. Soumaré nel tridente offensivo.

Il Le Mans dovrebbe invece affidarsi al 3-5-2, con Kocik tra i pali e Boissé, Eyoum e Voyer a formare il terzetto arretrato. Buades e Larouci saranno gli esterni, mentre Bourabaa, Lauray e Rabillard agiranno nella zona centrale. In avanti spazio alla coppia composta da D. Gueye e Mafouta.

Rennes (4-3-3): Samba; Frankowski, Cresswell, Aït Boudlal, Nagida; Thomasson, Rongier, Szymanski; Al-Tamari, Lepaul, I. Soumaré.

Le Mans (3-5-2): Kocik; Boissé, Eyoum, Voyer; Buades, Bourabaa, Lauray, Rabillard, Larouci; D. Gueye, Mafouta.