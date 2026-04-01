La partita tra OSC Lille e RC Lens, in programma sabato 4 aprile 2026 alle 21:05 al Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, si prospetta come un confronto molto importante per la classifica di Ligue 1.

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Il Lille arriva all’appuntamento occupando la quinta posizione con 47 punti, frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, con 42 gol realizzati e 34 subiti. Davanti al proprio pubblico la squadra ha avuto un rendimento leggermente migliore, con 7 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle gare casalinghe.

Il Lens, invece, si presenta alla sfida da secondo in classifica con 59 punti, grazie a un percorso fatto di 19 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. I giallorossi hanno mostrato grande efficacia offensiva con 54 reti segnate, accompagnata da una difesa molto solida che ha incassato solo 24 gol. Anche lontano dal proprio stadio la squadra ha dimostrato di essere competitiva, raccogliendo 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

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