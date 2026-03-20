derbyderbyderby streaming Ligue 1, Marsiglia-Lille: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

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Ligue 1, Marsiglia-Lille: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

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Non perdere la sfida: scopri come vedere Marsiglia-Lille in diretta tv e streaming live
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Domenica 22 marzo una delle sfide più affascinanti che propone il calendario della Ligue 1 è sulla che mette di fronte il Marsiglia ed il Lille. La partita si giocherà alle 17:15 ed il big match sarà valido per la ventisettesima giornata del campionato francese. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica. 

Il Marsiglia si presenta alla sfida al terzo posto in classifica nella Ligue 1. Dopo il terremoto che ha scosso il club, tra l'esonero di De Zerbi e l'eliminazione cocente in Champions League, Greenwood e compagni si sono ripresi alla grande e sono reduci da ben tre vittorie consecutive ai danni Lione, Tolosa e Auxerre. Con questi risultati la compagine tiene al sicuro il terzo posto, che garantisce l'accesso diretto alla prossima Champions League. Il Lille, dal canto suo, conta 44 punti in classifica ed è al quinto posto, con cinque lunghezze dal Marsiglia. Gli ultimi risultati, sono altrettanto positivi, nessuna sconfitta nelle ultime cinque giornate e tre vittorie messe a referto, impreziosite da due pareggi contro Lorient e Brest.

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Dove vedere Marsiglia-Lille in diretta TV e streaming live

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Marsiglia-Lille sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

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