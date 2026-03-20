Dove vedere Marsiglia-Lille in diretta TV e streaming live

Il Marsiglia si presenta alla sfida al terzo posto in classifica nella Ligue 1. Dopo il terremoto che ha scosso il club, tra l'esonero di De Zerbi e l'eliminazione cocente in Champions League, Greenwood e compagni si sono ripresi alla grande e sono reduci da ben tre vittorie consecutive ai danni Lione, Tolosa e Auxerre. Con questi risultati la compagine tiene al sicuro il terzo posto, che garantisce l'accesso diretto alla prossima Champions League. Il Lille, dal canto suo, conta 44 punti in classifica ed è al quinto posto, con cinque lunghezze dal Marsiglia. Gli ultimi risultati, sono altrettanto positivi, nessuna sconfitta nelle ultime cinque giornate e tre vittorie messe a referto, impreziosite da due pareggi contro Lorient e Brest.