Caos nel Derby di Praga! Invasione degli ultras dello Slavia: aggrediti tifosi e giocatori ospiti

La Ligue 1 propone la sfida tra Lille-Auxerre, in programma domenica 17 maggio alle ore 21:00. I padroni di casa sono quarti in classifica e vogliono consolidare la zona europea, mentre l’Auxerre, sedicesimo, cerca punti fondamentali per chiudere al meglio la stagione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO FRANCESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Dove vedere Lille-Auxerre in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di VINCITU

Tutto il calcio in streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Lille-Auxerre nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

Il

, guidato da Bruno Genesio, si presenta con un 4-2-3-1 tecnico e ben organizzato. Giroud sarà il riferimento offensivo, con Haraldsson, Fernandez e Correia pronti a supportarlo sulla trequarti.

L’Auxerre, allenato da Christophe Pélissier, risponde con un 5-4-1 compatto e difensivo. Sinayoko agirà come terminale offensivo, con l’obiettivo di sfruttare le ripartenze.

Le probabili formazioni di Lille-Auxerre

Ci si attende una gara a senso unico dal punto di vista del possesso, con il Lille favorito per qualità e obiettivi stagionali. L’Auxerre proverà a difendersi basso e colpire negli spazi concessi. Ci si attende una partita vivace e senza esclusione di colpi, in cui per forza di cose i padroni di casa partiranno leggermente favoriti.

Lille (4-2-3-1): Ozer, Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud, André, Bouaddi, Correia, Haraldsson, Fernandez, Giroud. Allenatore: Bruno Genesio

Auxerre (5-4-1): Leon, Mensah, Akpa, Sierralta, Senaya, Casimir, Namaso, Danois, Owusu, Osman, Sinayoko. Allenatore: Christophe Pélissier

CLICCA QUI PER GUARDARE LA LIGUE 1 IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

CLICCA QUI PER GUARDARE IL CAMPIONATO SCOZZESE IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365