In occasione della 6ª giornata di Ligue 1, sabato 10 ottobre alle ore 17:15 si affrontano Lille e Le Havre alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. I padroni di casa occupano il quarto posto con 10 punti dopo cinque giornate, mentre il Le Havre è ultimo con 2 punti, frutto di due pareggi e tre sconfitte. Il Lille arriva dalla sconfitta per 2-1 contro il Nizza, mentre il Le Havre ha perso 3-2 sul campo del Tolosa.VEDI LILLE-LE HAVRE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Lille ha già segnato 8 gol nelle prime cinque giornate e ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite, mentre il Le Havre ha incassato sette reti e non ha ancora trovato il primo successo stagionale. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Lille-Le Havre.

Dove vedere Lille-Le Havre in diretta TV e streaming

La partita

, la piattaforma che dalla stagione 2026/27 detiene i diritti per tutte le gare del campionato francese. Il servizio è disponibile anche in Italia e il calcio d'inizio è fissato per sabato 10 ottobre alle ore 17:15. Ligue 1+ è accessibile direttamente tramite la propria piattaforma digitale e attraverso diversi distributori, tra cui DAZN e OneFootball.

Per seguire Lille-Le Havre in streaming è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue 1; cercare Lille-Le Havre tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio.

È consigliabile controllare la disponibilità della gara e il proprio piano di abbonamento prima delle 17:15, orario previsto per l'inizio della partita.

Lille-Le Havre: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Lille-Le Havre

Competizione: Ligue 1

Giornata: 6ª

Data: sabato 10 ottobre 2026

Orario: 17:15

Stadio: Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq

Diretta TV: Ligue 1+

Streaming: Ligue 1+

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Lille

Il Lille si presenta alla sesta giornata con

, a tre lunghezze dalla vetta occupata dal Monaco. Dopo le vittorie contro Angers e Tolosa e il pareggio interno con il Paris Saint-Germain, la squadra di

aveva superato anche il Troyes, prima di perdere 2-1 a Nizza nell'ultimo turno.

Alla Riviera il Lille ha trovato la rete con Ayase Ueda al 79', ma il tentativo di rimonta è arrivato troppo tardi dopo i gol di Ngoy, autore di un autogol, e Amoura. I 10 punti raccolti finora restano comunque il risultato di un avvio consistente, con otto gol segnati e appena quattro subiti.

Il ritorno al Pierre-Mauroy offre al Lille la possibilità di ripartire da una delle caratteristiche più interessanti di questo inizio: la solidità interna. Contro il Le Havre sarà soprattutto importante trasformare il possesso e le iniziative sulle fasce in occasioni più pulite rispetto alla trasferta di Nizza.

Il momento del Le Havre

Il Le Havre è l'unica squadra del campionato ancora senza vittorie e occupa il

. I due pareggi contro Lione e Angers sono stati accompagnati dalle sconfitte contro Monaco, Brest e Tolosa, con l'ultima gara che ha lasciato comunque qualche indicazione positiva sul piano offensivo.

A Tolosa la formazione di Didier Digard ha perso 3-2 dopo essere rimasta sullo 0-0 all'intervallo. Josh Maja ha accorciato le distanze al 71', mentre Ally Samatta ha segnato all'88' la rete che ha riaperto definitivamente la partita. Nel finale il Le Havre ha avuto anche una grande occasione con Sota Nakamura, fermato da una parata di Guillaume Restes.

La prestazione di Tolosa ha mostrato una squadra capace di creare pericoli anche lontano da casa, ma ancora troppo vulnerabile nei momenti in cui la partita cambia ritmo. Al Pierre-Mauroy servirà quindi soprattutto limitare gli spazi concessi al Lille tra le linee, evitando di trasformare la gara in una serie di duelli aperti.

Le probabili formazioni di Lille-Le Havre

Il Lille dovrebbe ripartire dal

utilizzato nell'ultima partita contro il Nizza, con Ozer in porta e Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro e Perraud davanti a lui. Bentaleb e Andre formeranno la coppia centrale, mentre Mbappe, Haraldsson e Onal agiranno alle spalle di Ueda.

Il Le Havre dovrebbe invece confermare il 3-4-2-1 dell'ultima gara contro il Tolosa. Gallon sarà il portiere, con Sasso, Seko e Touba nel reparto arretrato. Ouziad, Ebonog, Richardson e Jelert dovrebbero comporre la linea di centrocampo, mentre Fofana e Maja agiranno alle spalle di Samatta.

Lille (4-2-3-1): Ozer; Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Bentaleb, Andre; Mbappe, Haraldsson, Onal; Ueda. Allenatore: Davide Ancelotti.

Le Havre (3-4-2-1): Gallon; Sasso, Seko, Touba; Ouziad, Ebonog, Richardson, Jelert; Fofana, Maja; Samatta. Allenatore: Didier Digard.