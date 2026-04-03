Lille-Lens: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Lille-Lens in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 21:06)

La partita tra OSC Lille e RC Lens, in programma sabato 4 aprile 2026 alle 21:05 al Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, si prospetta come un confronto molto importante per la classifica di Ligue 1. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LILLE-LENS SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Lille arriva all’appuntamento occupando la quinta posizione con 47 punti, frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, con 42 gol realizzati e 34 subiti. Davanti al proprio pubblico la squadra ha avuto un rendimento leggermente migliore, con 7 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle gare casalinghe.

Il Lens, invece, si presenta alla sfida da secondo in classifica con 59 punti, grazie a un percorso fatto di 19 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. I giallorossi hanno mostrato grande efficacia offensiva con 54 reti segnate, accompagnata da una difesa molto solida che ha incassato solo 24 gol. Anche lontano dal proprio stadio la squadra ha dimostrato di essere competitiva, raccogliendo 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Nel precedente confronto diretto il Lens si è imposto con un convincente 3-0, un risultato che conferma il buon rendimento negli scontri recenti tra le due squadre. Analizzando le ultime cinque partite, il Lille ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, mentre il Lens arriva con un bilancio più positivo di 3 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta. Tutti questi elementi rendono la sfida particolarmente interessante, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi per i propri obiettivi stagionali.

Le probabili formazioni di Lille-Lens — Lille (4-2-3-1): Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Mukau, Haraldsson, Correia; Fernandez. Allenatore: Bruno Genesio

Lens (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Sotoca; Edouard. Allenatore: Pierre Sage