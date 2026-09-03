Archiviare in fretta la delusione europea e trasformarla in nuova energia per il campionato: è questo il compito che attende la squadra di Paulo Fonseca nel prossimo appuntamento di Ligue 1. Lione-Auxerre si giocherà venerdì 4 settembre 2026 alle ore 19:00 al Groupama Stadium, con i padroni di casa pronti a difendere l'imbattibilità conquistata nelle prime due giornate e a provare a salire a quota sette. VEDI LIONE-AUXERRE IN STREAMING SU BET365

Prima del calcio d’inizio puoi controllare anche le altre opzioni presenti nei palinsesti sportivi: SU GOLDBET PUOI VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI IN DIRETTA, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE LE PARTITE INSERITE NEL PROGRAMMA LIVE, mentre VINCITÙ CONSENTE DI CONTROLLARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI LIONE-AUXERRE. Tre possibilità da valutare prima del fischio d’inizio per individuare la soluzione più adatta.

Dove vedere Lione-Auxerre in diretta TV e streaming

Lione-Auxerre sarà disponibile in diretta streaming nei palinsesti di Bet365, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. Il calcio d'inizio è fissato per venerdì 4 settembre alle ore 19:00 e l'evento potrà essere seguito attraverso computer, smartphone e tablet compatibili, secondo le modalità e le condizioni stabilite dai singoli operatori. Tra le possibilità disponibili c'è Bet365, dove sarà possibile verificare direttamente la presenza dell'incontro nel programma degli eventi live. Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, basterà entrare nell'area dedicata al calcio, individuare la Ligue 1 e cercare Lione-Auxerre tra le partite previste per la giornata.

Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Ligue1 e trovare Lione-Auxerre tra gli appuntamenti di giornata.

Come accedere allo streaming del match

Scegliere l'operatore; Accedere al proprio account oppure completare la registrazione; Aprire la sezione dedicata agli eventi live; Selezionare il calcio e la Ligue1; Cercare Lione-Auxerre tra le partite di venerdì 4 settembre; Verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Lione-Auxerre: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Lione-Auxerre

: Lione-Auxerre Competizione : Ligue1

: Ligue1 Data : venerdì 4 settembre 2026

: venerdì 4 settembre 2026 Orario : 19:00

: 19:00 Stadio : Groupama Stadium

: Groupama Stadium Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà venerdì 4 settembre ed il calcio d'inizio è

VIGO, SPAGNA - 12 MARZO: Noah Nartey dell’Olympique Lione reagisce durante la partita d’andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra Celta Vigo e Olympique Lione, disputata allo Stadio Balaídos il 12 marzo 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Il momento del Lione: quattro punti e la novità Keito Nakamura

Il Lione deve innanzitutto voltare pagina dopo la mancata qualificazione alla Champions League. L'eliminazione contro il Fenerbahçe ha lasciato inevitabilmente qualche rimpianto, ma in Ligue 1 la squadra allenata da Paulo Fonseca ha cominciato con il piede giusto: quattro punti nelle prime due giornate rappresentano una base interessante dalla quale ripartire. L'obiettivo immediato diventa quindi sfruttare il turno casalingo per salire a quota sette e mantenere il contatto con le prime della classifica. Il Lione ha cambiato diversi elementi durante il mercato, ma dispone ancora di giocatori capaci di fare la differenza, con Corentin Tolisso chiamato a rappresentare uno dei riferimenti tecnici della squadra e Loïs Openda a offrire profondità e pericolosità negli ultimi metri.

C'è inoltre grande curiosità intorno a Keito Nakamura, nuovo volto del Lione. L'esterno offensivo giapponese è arrivato dopo l'esperienza allo Stade de Reims e porta alla formazione di Fonseca qualità nell'uno contro uno, capacità di partire dalla corsia sinistra e soprattutto una buona confidenza con la porta avversaria. Nakamura ama ricevere largo per poi convergere verso il centro sfruttando il destro e rappresenta quindi un'ulteriore soluzione per aumentare l'imprevedibilità dell'attacco. Per Nakamura comincia così una nuova tappa della carriera in Francia, questa volta con una squadra che punta a competere stabilmente nelle zone nobili della Ligue 1.

Caricamento post Instagram...

Il momento dell'Auxerre: difesa da registrare e addio a Eros Maddy

La situazione dell'Auxerre è completamente differente. Le prime due giornate hanno prodotto due sconfitte, tre gol segnati e ben otto subiti. Se la produzione offensiva ha almeno offerto qualche indicazione positiva, è soprattutto la fase senza pallone a richiedere un intervento immediato. Concedere così tanto nelle prime due partite significa presentarsi al Groupama Stadium con la necessità di cambiare qualcosa soprattutto nell'organizzazione difensiva. L'Auxerre dovrà ridurre gli spazi tra i reparti ed evitare di permettere al Lione di attaccare continuamente la propria linea arretrata, perché giocatori rapidi e tecnici potrebbero approfittare di eventuali situazioni di campo aperto.

Nel frattempo è arrivata anche una novità riguardante la rosa: l'Auxerre ed Eros Maddy hanno raggiunto un accordo per interrompere il loro rapporto. L'esterno offensivo lascia quindi il club, che nel comunicare la separazione ha augurato al giocatore il meglio per il prosieguo della sua carriera. Per l'Auxerre, però, il pensiero immediato è rivolto al campo. Uscire da Lione con un risultato positivo potrebbe rappresentare una prima svolta sul piano della fiducia dopo un avvio di campionato decisamente complicato.

Le probabili formazioni di Lione-Auxerre

Paulo Fonseca dovrebbe schierare il Lione con il 4-2-3-1. Greif è indicato tra i pali, protetto dalla linea composta da Athekhame, Bacher, Niakhaté e Abner. Bidstrup e Morton dovrebbero formare la coppia davanti alla difesa, mentre sulla trequarti Nuamah e Boudache agiranno ai lati di Tolisso. Il riferimento più avanzato dovrebbe essere Openda.

L'Auxerre dovrebbe invece partire dal 4-3-3. Diop in porta, con Sy, Diomande, Akpa e Makosso a formare il reparto difensivo. Ahamada, Piedfort e Danois comporranno il centrocampo, mentre Faivre e Namaso dovrebbero accompagnare Labeau nel tridente offensivo.

LIONE (4-2-3-1): Greif; Athekhame, Bacher, Niakhate, Abner; Bidstrup, Morton; Nuamah, Tolisso, Boudache; Openda.

AUXERRE (4-3-3): Diop; Sy, Diomande, Akpa, Makosso; Ahamada, Piedfort, Danois; Faivre, Labeau, Namaso.