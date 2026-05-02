La Ligue 1 propone una sfida di altissima classifica e grande interesse europeo: Lione-Rennes, in programma domenica 3 maggio alle ore 20:45. Il Lione, terzo a 57 punti, vuole consolidare la propria posizione sul podio e difendere un piazzamento europeo importante, mentre il Rennes, quinto a 53 punti, cerca un successo pesante per avvicinarsi ulteriormente alle zone alte della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Jorge Maciel, si presenta con un 4-2-3-1 tecnico e propositivo, costruito per controllare il possesso e sviluppare gioco tra le linee. Tolisso e Fofana avranno un ruolo chiave nel collegamento tra centrocampo e attacco, con Sulc riferimento offensivo supportato da Karabec e gli esterni.

Il Rennes, guidato da Habib Beye, risponde con un 4-4-2 equilibrato, puntando su compattezza e capacità di ripartire in velocità. Embolo e Lepaul saranno la coppia offensiva, supportati da Blas e Fofana sugli esterni per creare pericolosità.

Le probabili formazioni di Lione-Rennes

Ci si attende una partita molto intensa e di alto livello tecnico, con il Lione che proverà a imporre il proprio gioco per consolidare il terzo posto, mentre il Rennes cercherà di sfruttare organizzazione e ripartenze per restare agganciato alla zona alta. In una sfida così equilibrata, la gestione dei ritmi e la qualità negli ultimi metri saranno decisive.

Lione (4-2-3-1): Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Morton, Tessman, Karabec, Tolisso, Fofana, Sulc. Allenatore: Jorge Maciel

Rennes (4-4-2): Samba, Seidu, Jacquet, Brassier, Merlin, Blas, Camara, Rongier, Fofana, Embolo, Lepaul. Allenatore: Habib Beye

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