Lione-Sparta Praga si affrontano martedì 11 agosto alle ore 21:00 al Parc OL, nel match di ritorno del terzo turno preliminare di UEFA Champions League. Dopo il successo per 2-1 ottenuto all'andata, lo Sparta Praga parte con un vantaggio da difendere, mentre il Lione è chiamato a ribaltare il risultato per conquistare l'accesso ai playoff.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di Lione-Sparta Praga SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Lione-Sparta Praga: in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Lione-Sparta Praga sul palinsesto BET365

Come arrivano le due squadre alla partita

Il Lione ha disputato a Praga la sua prima partita ufficiale della stagione, arrivando all'appuntamento dopo una serie di amichevoli estive dal rendimento alterno. La squadra di Paulo Fonseca era riuscita a portarsi avanti grazie a un'autorete, ma nella ripresa ha subito la rimonta dello Sparta. Decisivo anche il rigore fallito da Tolisso, che avrebbe potuto riportare avanti i francesi.

Lo Sparta Praga arriva al ritorno con maggiore ritmo partita, avendo già iniziato il proprio campionato. La squadra di Brian Priske ha sfruttato la migliore condizione nella ripresa dell'andata, ribaltando lo svantaggio con le reti di Rynes e Mercado. Ora i cechi possono giocare anche sul risultato maturato nella prima sfida.

Le probabili formazioni di Lione-Sparta Praga

Il Lione dovrebbe affidarsi a un 3-4-3, con Openda riferimento offensivo affiancato da Abner e Fofana. In mezzo al campo spazio all'esperienza di Tolisso, mentre la difesa sarà guidata da Mata. Lo Sparta Praga dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Karabec alle spalle di Brunes e Mercado e Alcocer sugli esterni. Irving e Macek comporranno la coppia centrale di centrocampo.

Lione (3-4-3): Greif; Mata, Tessmann, Kluivert; Maitland-Nyles, Morton, Tolisso, Ouedraogo; Abner, Openda, Fofana.

Sparta Praga (4-2-3-1): Surovcik; Suchomel, Sevinsky, Sorensen, Rynes; Irving, Macek; Mercado, Karabec, Alcocer; Brunes.

E allora che aspetti? Guarda ora Lione-Sparta Praga in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU